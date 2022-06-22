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В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции
В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции - РИА Новости, 22.06.2022
В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции
Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:23
2022-06-22T12:23
2022-06-22T12:37
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что делегации Министерств обороны РФ и Турции подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд". Добавляется, что по итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/zerno-1796966947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции, турция, украина, в мире, москва
12:23 22.06.2022 (обновлено: 12:37 22.06.2022)
В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции
Представители Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из украинских портов