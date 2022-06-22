https://ria.ru/20220622/peregovory-1797256100.html

В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции

В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции - РИА Новости, 22.06.2022

В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции

Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:23

2022-06-22T12:23

2022-06-22T12:37

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что делегации Министерств обороны РФ и Турции подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд". Добавляется, что по итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/zerno-1796966947.html

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции, турция, украина, в мире, москва