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В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции - РИА Новости, 22.06.2022
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В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции
В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции - РИА Новости, 22.06.2022
В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции
Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:23
2022-06-22T12:37
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
минобороны турции
турция
украина
в мире
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что делегации Министерств обороны РФ и Турции подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд". Добавляется, что по итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), минобороны турции, турция, украина, в мире, москва
12:23 22.06.2022 (обновлено: 12:37 22.06.2022)
 
В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции

Представители Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из украинских портов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Представители РФ и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать первого июня в Москве состоялись переговоры между делегациями Министерства обороны Российской Федерации и Министерства национальной обороны Турецкой Республики. Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что делегации Министерств обороны РФ и Турции подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза "Азов Конкорд". Добавляется, что по итогам достигнута договоренность о продолжении консультаций.
Бердянский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:43В мире
Бердянский порт готовится отправить первое судно с зерном
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Минобороны ТурцииТурцияУкраинаВ миреМосква
 
 
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