https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России

NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России - РИА Новости, 22.06.2022

NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России

Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет для издания The National Interest."Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:10

2022-06-22T09:10

2022-06-22T09:10

в мире

украина

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/43/1511234312_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_a14d66e9cc998ccc1cb846a3d5fe3580.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет для издания The National Interest."Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников", — говорится в публикации. Это объясняется опасениями США, что российские военные собьют передовые американские дроны MQ-1C и получат доступ к секретным технологиям, указывает автор.При этом, по его словам, производитель дрона может заменить чувствительную электронику менее продвинутыми компонентами, но это ухудшит возможности дрона, к тому же такой процесс займет несколько месяцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, нато