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NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России - РИА Новости, 22.06.2022
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NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России - РИА Новости, 22.06.2022
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет для издания The National Interest."Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:10
2022-06-22T09:10
в мире
украина
россия
нато
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет для издания The National Interest."Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников", — говорится в публикации. Это объясняется опасениями США, что российские военные собьют передовые американские дроны MQ-1C и получат доступ к секретным технологиям, указывает автор.При этом, по его словам, производитель дрона может заменить чувствительную электронику менее продвинутыми компонентами, но это ухудшит возможности дрона, к тому же такой процесс займет несколько месяцев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html
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в мире, украина, россия, нато
09:10 22.06.2022
 
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России

NI: Пентагон струсил перед Россией и не хочет поставлять Украине беспилотники

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет для издания The National Interest.

"Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников", — говорится в публикации.
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Это объясняется опасениями США, что российские военные собьют передовые американские дроны MQ-1C и получат доступ к секретным технологиям, указывает автор.
При этом, по его словам, производитель дрона может заменить чувствительную электронику менее продвинутыми компонентами, но это ухудшит возможности дрона, к тому же такой процесс займет несколько месяцев.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.
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