NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
NI: Пентагон струсил перед Россией и не хочет поставлять Украине беспилотники
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пентагон опасается продавать Украине передовое вооружение, пишет Тревор Филсет для издания The National Interest.
"Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников", — говорится в публикации.
"Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников", — говорится в публикации.
Это объясняется опасениями США, что российские военные собьют передовые американские дроны MQ-1C и получат доступ к секретным технологиям, указывает автор.
При этом, по его словам, производитель дрона может заменить чувствительную электронику менее продвинутыми компонентами, но это ухудшит возможности дрона, к тому же такой процесс займет несколько месяцев.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Так, Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военные поставки только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российских ВКС.