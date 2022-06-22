https://ria.ru/20220622/pamyat-1797342740.html
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2022
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны
Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:55
2022-06-22T15:55
2022-06-22T15:55
россия
общество
элиста
республика калмыкия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби."Сегодня в Элисте, на мемориале героев Гражданской и Великой Отечественной войн, прошел митинг памяти. От Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" молитву в память о погибших на фронтах войны, умерших в трудовом тылу прочитал старший администратор хурула Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов – ред.). Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню", - сказано в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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россия, общество, элиста, республика калмыкия, великая отечественная война (1941-1945)
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны
Калмыкские буддисты молитвой почтили память погибших в Великой Отечественной войне