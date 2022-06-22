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В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны

В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2022

В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны

Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:55

2022-06-22T15:55

2022-06-22T15:55

россия

общество

элиста

республика калмыкия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби."Сегодня в Элисте, на мемориале героев Гражданской и Великой Отечественной войн, прошел митинг памяти. От Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" молитву в память о погибших на фронтах войны, умерших в трудовом тылу прочитал старший администратор хурула Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов – ред.). Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню", - сказано в сообщении.

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россия

элиста

республика калмыкия

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Екатерина Зайцева

россия, общество, элиста, республика калмыкия, великая отечественная война (1941-1945)