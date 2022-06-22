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В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2022
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В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2022
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны
Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:55
2022-06-22T15:55
россия
общество
элиста
республика калмыкия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби."Сегодня в Элисте, на мемориале героев Гражданской и Великой Отечественной войн, прошел митинг памяти. От Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" молитву в память о погибших на фронтах войны, умерших в трудовом тылу прочитал старший администратор хурула Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов – ред.). Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню", - сказано в сообщении.
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элиста
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россия, общество, элиста, республика калмыкия, великая отечественная война (1941-1945)
15:55 22.06.2022
 
В Калмыкии буддисты почтили память героев Великой Отечественной войны

Калмыкские буддисты молитвой почтили память погибших в Великой Отечественной войне

© Depositphotos / Aptyp_koKЗолотая обитель Будды Шакьямуни, Элиста
Золотая обитель Будды Шакьямуни, Элиста - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Depositphotos / Aptyp_koK
Золотая обитель Будды Шакьямуни, Элиста . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Калмыкские буддисты в Элисте молитвой почтили память о павших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби.
"Сегодня в Элисте, на мемориале героев Гражданской и Великой Отечественной войн, прошел митинг памяти. От Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" молитву в память о погибших на фронтах войны, умерших в трудовом тылу прочитал старший администратор хурула Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов – ред.). Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню", - сказано в сообщении.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 03:05
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
 
РоссияОбществоЭлистаРеспублика КалмыкияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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