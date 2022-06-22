https://ria.ru/20220622/ospa-1797212077.html

В Южной Корее выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Южной Корее выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 22.06.2022

В Южной Корее выявили первый случай заражения оспой обезьян

Южная Корея подтвердила первый завезенный случай заражения оспой обезьян, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:52

2022-06-22T09:52

2022-06-22T09:52

в мире

южная корея

инчхон

германия

воз

оспа обезьян

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СЕУЛ, 22 июн – РИА Новости. Южная Корея подтвердила первый завезенный случай заражения оспой обезьян, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA)."По результатам анализа, из двух случаев с подозрением на оспу обезьян у одного человека подтверждено наличие заболевания", - заявила на брифинге глава KDCA Пэк Кён Нан.Пациент является гражданином Южной Кореи и вернулся в страну 21 июня из Германии. Еще до приезда у него появились такие симптомы, как головная боль, невысокая температура, усталость и поражение кожи, поэтому он сам связался с ведомством по прибытии в международный аэропорт Инчхон. Его сразу перевезли в Медицинский центр Инчхона, сейчас он проходит лечение.KDCA подняло уровень предупреждения об опасности касательно этого заболевания.В Центральном штабе по борьбе с инфекциями будет создана специальная группа и запущена чрезвычайная система борьбы с заболеванием. Специальные команды реагирования будут организованы в каждом городе и провинции страны, а также в каждом районе города, где уже зафиксирован случай.Будут усилены меры пограничного эпидемического контроля в отношении регионов, где распространяется заболевание, а также приняты меры для поставки при необходимости в больницы лекарства от оспы обезьян и обеспечения людей вакциной.Южная Корея в среду уже сообщила ВОЗ о том, что в стране зафиксирован случай оспы обезьян.Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке. Передача вируса, по наблюдениям медиков, обычно происходила от животного к человеку.В последнее время врачи столкнулись с десятками случаев оспы обезьян в различных странах Европы, а также в Америке и Австралии. При этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220621/gintsburg-1796740964.html

южная корея

инчхон

германия

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в мире, южная корея, инчхон, германия, воз, оспа обезьян