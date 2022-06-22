https://ria.ru/20220622/oruzhie-1797332292.html

Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией

Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией - РИА Новости, 22.06.2022

Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией

Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией, заявила глава немецкого Минобороны РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:26

2022-06-22T15:26

2022-06-22T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

нато

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией, заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге ФРГ.Она добавила, что не будет вдаваться в детали этих переговоров, но выразила надежду, что передача этими государствами старого вооружения в обмен на немецкую военную технику может состояться в "краткосрочной перспективе".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато