15:26 22.06.2022 (обновлено: 15:31 22.06.2022)
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией
Глава МО Ламбрехт: ФРГ обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией, заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге ФРГ.
"Мы ведем переговоры с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией. Это то, что обсуждается в настоящее время", - сказала министр.
Она добавила, что не будет вдаваться в детали этих переговоров, но выразила надежду, что передача этими государствами старого вооружения в обмен на немецкую военную технику может состояться в "краткосрочной перспективе".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.