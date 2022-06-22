Рейтинг@Mail.ru
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/oruzhie-1797332292.html
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией - РИА Новости, 22.06.2022
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией
Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией, заявила глава немецкого Минобороны РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:26
2022-06-22T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009970_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ef4ba5aae5de6625057074d3c8781b0a.jpg
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией, заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге ФРГ.Она добавила, что не будет вдаваться в детали этих переговоров, но выразила надежду, что передача этими государствами старого вооружения в обмен на немецкую военную технику может состояться в "краткосрочной перспективе".РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785009970_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_58bfeb545f6eb543f136d27a46f0f8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, нато
15:26 22.06.2022 (обновлено: 15:31 22.06.2022)
 
Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией

Глава МО Ламбрехт: ФРГ обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные взяли под контроль склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Германия ведет переговоры о поставках вооружения Украине в рамках кругового обмена с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией, заявила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге ФРГ.
"Мы ведем переговоры с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией. Это то, что обсуждается в настоящее время", - сказала министр.
Она добавила, что не будет вдаваться в детали этих переговоров, но выразила надежду, что передача этими государствами старого вооружения в обмен на немецкую военную технику может состояться в "краткосрочной перспективе".
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:10
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала