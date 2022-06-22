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Наталья Орейро кардинально сменила амплуа - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/oreyro-1797390128.html
Наталья Орейро кардинально сменила амплуа
Наталья Орейро кардинально сменила амплуа - РИА Новости, 22.06.2022
Наталья Орейро кардинально сменила амплуа
Наталья Орейро неожиданно для поклонников сменила имидж: в новом проекте "Святая Эвита" звезда сериала "Дикий ангел" стала блондинкой. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:15
2022-06-22T19:15
шоубиз
знаменитости
наталия орейро
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Наталья Орейро неожиданно для поклонников сменила имидж: в новом проекте "Святая Эвита" звезда сериала "Дикий ангел" стала блондинкой.Одновременно с внешностью актриса сменила и амплуа – вместо привычной комичной роли в новом проекте Орейро, судя по трейлеру, показала свой талант в драме. "Святая Эвита" – исторический сериал о первой леди Аргентины Еве Перон. Премьерный показ проекта запланирован на 26 июля 2022 года.В социальных сетях русскоязычные поклонники оценили многогранную актерскую игру Орейро."Какая ты талантливая и разносторонняя", "Какая интересная роль", "Браво, Наталья!", - отметили в комментариях.Ранее китайский журнал разместил на обложку цифровую версию Мэрилин Монро, одетую в платье Balenciaga.
https://ria.ru/20211110/rossiya-1758424597.html
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знаменитости, наталия орейро, шоу-бизнес
19:15 22.06.2022
 
Наталья Орейро кардинально сменила амплуа

Наталья Орейро кардинально сменила амплуа и стала блондинкой

© Star+Кадр из трейлера к сериалу "Святая Эвита"
Кадр из трейлера к сериалу Святая Эвита
© Star+
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Наталья Орейро неожиданно для поклонников сменила имидж: в новом проекте "Святая Эвита" звезда сериала "Дикий ангел" стала блондинкой.
Одновременно с внешностью актриса сменила и амплуа – вместо привычной комичной роли в новом проекте Орейро, судя по трейлеру, показала свой талант в драме. "Святая Эвита" – исторический сериал о первой леди Аргентины Еве Перон. Премьерный показ проекта запланирован на 26 июля 2022 года.
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В социальных сетях русскоязычные поклонники оценили многогранную актерскую игру Орейро.
"Какая ты талантливая и разносторонняя", "Какая интересная роль", "Браво, Наталья!", - отметили в комментариях.
Ранее китайский журнал разместил на обложку цифровую версию Мэрилин Монро, одетую в платье Balenciaga.
Актриса и певица Наталья Орейро - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00Шоубиз
Пройдемте, гражданка: как Орейро все рассчитала и стала нашей Наташей
 
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