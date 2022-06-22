https://ria.ru/20220622/oreyro-1797390128.html

Наталья Орейро кардинально сменила амплуа

Наталья Орейро кардинально сменила амплуа - РИА Новости, 22.06.2022

Наталья Орейро кардинально сменила амплуа

Наталья Орейро неожиданно для поклонников сменила имидж: в новом проекте "Святая Эвита" звезда сериала "Дикий ангел" стала блондинкой. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:15

2022-06-22T19:15

2022-06-22T19:15

шоубиз

знаменитости

наталия орейро

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Наталья Орейро неожиданно для поклонников сменила имидж: в новом проекте "Святая Эвита" звезда сериала "Дикий ангел" стала блондинкой.Одновременно с внешностью актриса сменила и амплуа – вместо привычной комичной роли в новом проекте Орейро, судя по трейлеру, показала свой талант в драме. "Святая Эвита" – исторический сериал о первой леди Аргентины Еве Перон. Премьерный показ проекта запланирован на 26 июля 2022 года.В социальных сетях русскоязычные поклонники оценили многогранную актерскую игру Орейро."Какая ты талантливая и разносторонняя", "Какая интересная роль", "Браво, Наталья!", - отметили в комментариях.Ранее китайский журнал разместил на обложку цифровую версию Мэрилин Монро, одетую в платье Balenciaga.

https://ria.ru/20211110/rossiya-1758424597.html

https://ria.ru/20220519/oreyro-1789080576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наталия орейро, шоу-бизнес