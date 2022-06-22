https://ria.ru/20220622/orbakayte-1797227398.html

Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж

Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж - РИА Новости, 22.06.2022

Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров показал в социальных сетях кадры воссоединения семьи в Париже: певица отправилась туда вместе с дочерью Клавдией. Все... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:57

2022-06-22T10:57

2022-06-22T10:57

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров показал в социальных сетях кадры воссоединения семьи в Париже: певица отправилась туда вместе с дочерью Клавдией. Все вместе они снялись на фоне Эйфелевой башни.Весь предыдущий день Байсаров провел в Центре Жоржа Помпиду. Он признался, что любит в одиночестве ходить по музеям в своем ритме.Ранее стало известно, что Дени открыл агентство по организации мероприятий, проводит фотосессии, а также устраивает арт-мероприятия. В организации бизнеса ему помогают родители.До этого Байсаров жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".

https://ria.ru/20220620/oproverzhenie-1796876790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес