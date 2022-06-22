https://ria.ru/20220622/orbakayte-1797227398.html
Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж
Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж - РИА Новости, 22.06.2022
Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров показал в социальных сетях кадры воссоединения семьи в Париже: певица отправилась туда вместе с дочерью Клавдией. Все... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:57
2022-06-22T10:57
2022-06-22T10:57
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров показал в социальных сетях кадры воссоединения семьи в Париже: певица отправилась туда вместе с дочерью Клавдией. Все вместе они снялись на фоне Эйфелевой башни.Весь предыдущий день Байсаров провел в Центре Жоржа Помпиду. Он признался, что любит в одиночестве ходить по музеям в своем ритме.Ранее стало известно, что Дени открыл агентство по организации мероприятий, проводит фотосессии, а также устраивает арт-мероприятия. В организации бизнеса ему помогают родители.До этого Байсаров жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес
Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж
Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж вместе с дочерью Клавдией
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров показал в социальных сетях кадры воссоединения семьи в Париже: певица отправилась туда вместе с дочерью Клавдией. Все вместе они снялись на фоне Эйфелевой башни.
"Ну и самая главная наша встреча — семья! Встретились, собрались в Париже. Отдыхаем, гуляем… Всем хорошего лета!" – сказал Дени.
Весь предыдущий день Байсаров провел в Центре Жоржа Помпиду. Он признался, что любит в одиночестве ходить по музеям в своем ритме.
Ранее стало известно, что Дени открыл
агентство по организации мероприятий, проводит фотосессии, а также устраивает арт-мероприятия. В организации бизнеса ему помогают родители.
До этого Байсаров жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".