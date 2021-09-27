https://ria.ru/20210927/baysarov-1751980059.html

"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час

"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час - РИА Новости, 27.09.2021

"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в эфире программы "Ты не поверишь!" назвал свой заработок за час. Он открыл агентство по организации мероприятий и проводит... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T13:41

2021-09-27T13:41

2021-09-27T13:41

шоубиз

алла пугачева

кристина орбакайте

руслан байсаров

знаменитости

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в эфире программы "Ты не поверишь!" назвал свой заработок за час. Он открыл агентство по организации мероприятий и проводит фотосессии.В агентстве он и директор, и фотограф в одном лице. До этого 23-летний Дени жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".Байсаров отметил поддержку родителей в своих начинаниях.Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым.

https://ria.ru/20210318/kot-1601818412.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, кристина орбакайте, руслан байсаров, знаменитости