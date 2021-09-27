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Шоубиз
https://ria.ru/20210927/baysarov-1751980059.html
"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час
"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час - РИА Новости, 27.09.2021
"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в эфире программы "Ты не поверишь!" назвал свой заработок за час. Он открыл агентство по организации мероприятий и проводит... РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T13:41
2021-09-27T13:41
шоубиз
алла пугачева
кристина орбакайте
руслан байсаров
знаменитости
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в эфире программы "Ты не поверишь!" назвал свой заработок за час. Он открыл агентство по организации мероприятий и проводит фотосессии.В агентстве он и директор, и фотограф в одном лице. До этого 23-летний Дени жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".Байсаров отметил поддержку родителей в своих начинаниях.Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым.
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алла пугачева, кристина орбакайте, руслан байсаров, знаменитости
13:41 27.09.2021
 
"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час

Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров озвучил стоимость своих фотосессий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения "Муз-ТВ-2014. Эволюция"
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения Муз-ТВ-2014. Эволюция - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в эфире программы "Ты не поверишь!" назвал свой заработок за час. Он открыл агентство по организации мероприятий и проводит фотосессии.

"Студия, реквизит, от этого очень много зависит. Мы берем от 4-5 тысяч в час. Надо же с чего-то начинать. Фирма еще не глобальная, это мое детище, я его очень люблю", – сказал Дени.

В агентстве он и директор, и фотограф в одном лице. До этого 23-летний Дени жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".
Байсаров отметил поддержку родителей в своих начинаниях.

"Мои родители правильно меня воспитали. Алла все время мне что-то давала – починить, подклеить… Папа помогает в бизнесе, я с ним иду буквально рука об руку. И мама помогает с какими-то интересными проектами, мероприятиями", – добавил Байсаров.

Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым.
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ШоубизАлла ПугачеваКристина ОрбакайтеРуслан БайсаровЗнаменитости
 
 
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