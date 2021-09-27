"Папа помогает в бизнесе": внук Пугачевой назвал свой заработок за час
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров озвучил стоимость своих фотосессий
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров перед церемонией награждения "Муз-ТВ-2014. Эволюция"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров в эфире программы "Ты не поверишь!" назвал свой заработок за час. Он открыл агентство по организации мероприятий и проводит фотосессии.
"Студия, реквизит, от этого очень много зависит. Мы берем от 4-5 тысяч в час. Надо же с чего-то начинать. Фирма еще не глобальная, это мое детище, я его очень люблю", – сказал Дени.
В агентстве он и директор, и фотограф в одном лице. До этого 23-летний Дени жил в Лондоне, окончил престижный вуз в Оксфорде. У него диплом по специальности "Бизнес и маркетинг".
Байсаров отметил поддержку родителей в своих начинаниях.
"Мои родители правильно меня воспитали. Алла все время мне что-то давала – починить, подклеить… Папа помогает в бизнесе, я с ним иду буквально рука об руку. И мама помогает с какими-то интересными проектами, мероприятиями", – добавил Байсаров.
Дени родился в гражданском браке певицы Кристины Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым.