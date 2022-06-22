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В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу - РИА Новости, 22.06.2022
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В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу
В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу - РИА Новости, 22.06.2022
В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу
Русский язык и литературу больше не будут преподавать в Одесской области, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:22
2022-06-22T21:23
в мире
геннадий труханов
сергей лавров
одесская область
россия
украина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Русский язык и литературу больше не будут преподавать в Одесской области, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".В издании добавили, что русский язык в школах области нельзя будет преподавать даже факультативно, его запретят полностью. Решение по преподаванию языка непосредственно в Одессе должен принять мэр города Геннадий Труханов в августе, пояснило издание.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял ранее, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796458449.html
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в мире, геннадий труханов, сергей лавров, одесская область, россия, украина
21:22 22.06.2022 (обновлено: 21:23 22.06.2022)
 
В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу

"Страна.ua": в Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАссортимент школьных принадлежностей на школьной ярмарке в ГУМе
Ассортимент школьных принадлежностей на школьной ярмарке в ГУМе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ассортимент школьных принадлежностей на школьной ярмарке в ГУМе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Русский язык и литературу больше не будут преподавать в Одесской области, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 16:47
В Николаеве запретят изучение русского языка, сообщили украинские СМИ
В издании добавили, что русский язык в школах области нельзя будет преподавать даже факультативно, его запретят полностью. Решение по преподаванию языка непосредственно в Одессе должен принять мэр города Геннадий Труханов в августе, пояснило издание.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял ранее, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Лавров объяснил ситуацию с русским языком на Украине примером Ирландии
 
В миреГеннадий ТрухановСергей ЛавровОдесская областьРоссияУкраина
 
 
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