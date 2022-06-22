https://ria.ru/20220622/odessa-1797430482.html

В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу

В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу - РИА Новости, 22.06.2022

В Одесской области запретят преподавать русский язык и литературу

Русский язык и литературу больше не будут преподавать в Одесской области, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:22

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Русский язык и литературу больше не будут преподавать в Одесской области, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Их заменят авторами других государств", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".В издании добавили, что русский язык в школах области нельзя будет преподавать даже факультативно, его запретят полностью. Решение по преподаванию языка непосредственно в Одессе должен принять мэр города Геннадий Труханов в августе, пояснило издание.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял ранее, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220618/nikolaev-1796458449.html

https://ria.ru/20220616/lavrov-1795928378.html

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в мире, геннадий труханов, сергей лавров, одесская область, россия, украина