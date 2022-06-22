https://ria.ru/20220622/obvineniya-1797183283.html

Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы

Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы - РИА Новости, 22.06.2022

Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы

Германские нацисты перед нападением на СССР в 1941 году планировали применять тактику, которую сейчас используют их украинские последователи — уничтожать храмы, РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:19

2022-06-22T00:19

2022-06-22T00:32

министерство обороны рф (минобороны рф)

великая отечественная война (1941-1945)

москва

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донецкая народная республика

германия

ссср

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германские нацисты перед нападением на СССР в 1941 году планировали применять тактику, которую сейчас используют их украинские последователи — уничтожать храмы, чтобы обвинить в этом советских военных, и играть на чувствах верующих, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны.Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.Минобороны РФ подчеркивает, что к подобным практикам прибегают сегодня украинские военные, в частности, в случае со Святогорской Лаврой (ДНР), в уничтожении которой обвиняли российскую армию.

https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html

москва

россия

донецкая народная республика

германия

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министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), москва, в мире, россия, донецкая народная республика, германия, ссср