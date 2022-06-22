00:19 22.06.2022 (обновлено: 00:32 22.06.2022)
Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы
Архивы: гитлеровцы использовали церкви и кладбища, чтобы обвинить СССР в бомбежках
© Фото : Институт национальной памяти ПольшиГитлеровцы из "ударной группы" среди горящих зданий в Варшавском гетто
© Фото : Институт национальной памяти Польши
Гитлеровцы из "ударной группы" среди горящих зданий в Варшавском гетто. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германские нацисты перед нападением на СССР в 1941 году планировали применять тактику, которую сейчас используют их украинские последователи — уничтожать храмы, чтобы обвинить в этом советских военных, и играть на чувствах верующих, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны.
Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.
"Многие церкви и кладбища всех вероисповеданий используются для складов, огневых позиций и наблюдательных пунктов... Очевидно, в будущей войне против СССР германское командование намеревается распространять сообщения о том, что красные бомбят храмы и кладбища. Этой тактикой неплохо можно сыграть на религиозных чувствах, главным образом, поляков", — говорится в спецсообщении начальника разведывательного отдела штаба Западного особого военного округа СССР от 3 июня 1941 года.
Минобороны РФ подчеркивает, что к подобным практикам прибегают сегодня украинские военные, в частности, в случае со Святогорской Лаврой (ДНР), в уничтожении которой обвиняли российскую армию.