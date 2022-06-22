Рейтинг@Mail.ru
Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/obvineniya-1797183283.html
Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы
Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы - РИА Новости, 22.06.2022
Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы
Германские нацисты перед нападением на СССР в 1941 году планировали применять тактику, которую сейчас используют их украинские последователи — уничтожать храмы, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T00:19
2022-06-22T00:32
министерство обороны рф (минобороны рф)
великая отечественная война (1941-1945)
москва
в мире
россия
донецкая народная республика
германия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93351/42/933514234_0:622:4355:3071_1920x0_80_0_0_f8b4d6b8727047f6ad6c5b4ceadc8310.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германские нацисты перед нападением на СССР в 1941 году планировали применять тактику, которую сейчас используют их украинские последователи — уничтожать храмы, чтобы обвинить в этом советских военных, и играть на чувствах верующих, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны.Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.Минобороны РФ подчеркивает, что к подобным практикам прибегают сегодня украинские военные, в частности, в случае со Святогорской Лаврой (ДНР), в уничтожении которой обвиняли российскую армию.
https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html
москва
россия
донецкая народная республика
германия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93351/42/933514234_0:0:4095:3071_1920x0_80_0_0_cd8c50d6408cb77d814a4675bf991550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), москва, в мире, россия, донецкая народная республика, германия, ссср
00:19 22.06.2022 (обновлено: 00:32 22.06.2022)
 
Гитлеровцы уничтожали храмы, чтобы обвинить в этом СССР, показали архивы

Архивы: гитлеровцы использовали церкви и кладбища, чтобы обвинить СССР в бомбежках

© Фото : Институт национальной памяти ПольшиГитлеровцы из "ударной группы" среди горящих зданий в Варшавском гетто
Гитлеровцы из ударной группы среди горящих зданий в Варшавском гетто - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Институт национальной памяти Польши
Гитлеровцы из "ударной группы" среди горящих зданий в Варшавском гетто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Германские нацисты перед нападением на СССР в 1941 году планировали применять тактику, которую сейчас используют их украинские последователи — уничтожать храмы, чтобы обвинить в этом советских военных, и играть на чувствах верующих, следует из архивных документов, опубликованных в среду Минобороны.
Военное ведомство запустило на своем сайте новый исторический раздел "Герои первых дней Великой войны", приуроченный к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в котором опубликованы уникальные документы из Центрального архива Минобороны РФ.

"Многие церкви и кладбища всех вероисповеданий используются для складов, огневых позиций и наблюдательных пунктов... Очевидно, в будущей войне против СССР германское командование намеревается распространять сообщения о том, что красные бомбят храмы и кладбища. Этой тактикой неплохо можно сыграть на религиозных чувствах, главным образом, поляков", — говорится в спецсообщении начальника разведывательного отдела штаба Западного особого военного округа СССР от 3 июня 1941 года.

Минобороны РФ подчеркивает, что к подобным практикам прибегают сегодня украинские военные, в частности, в случае со Святогорской Лаврой (ДНР), в уничтожении которой обвиняли российскую армию.
На набережной Дуная в Буде. Город Будапешт (Венгрия). 2-ой Украинский фронт. Март 1945 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
00:15
Рассекреченный документ показал, что союзники Гитлера знали о планах СССР
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаГерманияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала