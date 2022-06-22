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Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

Украинские войска в 5.00 обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:07

2022-06-22T06:07

2022-06-22T06:07

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донецк (днр)

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петровский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.00 обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.00 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... населенный пункт Пески — город Донецк (Киевский район): выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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в мире, донецк (днр), украина, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины