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Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка
Украинские войска в 5.00 обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:07
2022-06-22T06:07
2022-06-22T06:07
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.00 обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.00 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... населенный пункт Пески — город Донецк (Киевский район): выпущено 14 мин калибром 120 миллиметров", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, донецк (днр), украина, петровский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка