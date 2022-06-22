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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/obstrel-1797238134.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:26
2022-06-22T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
денис пушилин
петровский район
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), денис пушилин, петровский район, ситуация в днр и лнр
11:26 22.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.57 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Денис ПушилинПетровский районСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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