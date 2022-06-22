https://ria.ru/20220622/obstrel-1797238134.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:26

2022-06-22T11:26

2022-06-22T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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петровский район

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ДОНЕЦК, 22 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

https://ria.ru/20220622/dnr-1797230995.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

петровский район

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