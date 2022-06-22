https://ria.ru/20220622/obstrel-1797203056.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:54

2022-06-22T08:54

2022-06-22T08:59

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.42 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/donbass-1797200928.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр)