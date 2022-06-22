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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:54
2022-06-22T08:59
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.42 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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украина
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр)
08:54 22.06.2022 (обновлено: 08:59 22.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРВФУ обстреляли Киевский район Донецка
ВФУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
ВФУ обстреляли Киевский район Донецка
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.42 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецк (ДНР)
 
 
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