https://ria.ru/20220622/obstrel-1797203056.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:54
2022-06-22T08:54
2022-06-22T08:59
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.42 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.42 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр)
08:54 22.06.2022 (обновлено: 08:59 22.06.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра