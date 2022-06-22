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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:57
2022-06-22T07:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что атака произошла в 6.30 утра.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
06:57 22.06.2022 (обновлено: 07:22 22.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что атака произошла в 6.30 утра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, <...> выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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