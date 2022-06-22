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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:57
2022-06-22T06:57
2022-06-22T07:22
специальная военная операция на украине
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украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Отмечается, что атака произошла в 6.30 утра.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
06:57 22.06.2022 (обновлено: 07:22 22.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда по Пантелеймоновке