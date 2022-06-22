https://ria.ru/20220622/obstrel-1797196120.html
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:27
2022-06-22T06:27
2022-06-22T06:27
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
луганская народная республика
сцкк
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796526024_93:425:2978:2048_1920x0_80_0_0_f353425a4842871aa040f52224858170.jpg
ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 с направления н.п. Краматорск по н.п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)", — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
стаханов
украина
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796526024_324:139:2869:2048_1920x0_80_0_0_ffe3f0e88dbd38bd65c0c17069e59893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стаханов, украина, луганская народная республика, сцкк, луганск
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские военные обстреляли Стаханов "Точкой-У"