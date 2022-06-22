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Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"

Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"

Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:27

2022-06-22T06:27

2022-06-22T06:27

специальная военная операция на украине

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стаханов

украина

луганская народная республика

сцкк

луганск

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ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 с направления н.п. Краматорск по н.п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)", — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

стаханов

украина

луганская народная республика

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в мире, стаханов, украина, луганская народная республика, сцкк, луганск