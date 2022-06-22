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Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 22.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:27
2022-06-22T06:27
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
луганская народная республика
сцкк
луганск
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ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 с направления н.п. Краматорск по н.п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)", — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
стаханов
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в мире, стаханов, украина, луганская народная республика, сцкк, луганск
06:27 22.06.2022
 
Украинские военные обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские военные обстреляли Стаханов "Точкой-У"

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" в Донецкой области
Украинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке Гвоздика в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Украинские военные в час ночи обстреляли Стаханов "Точкой-У", сообщил представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.00 с направления н.п. Краматорск по н.п. Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (1 ракета)", — сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККЛуганск
 
 
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