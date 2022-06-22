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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в среду утром обстреляли Зайцево (южное), выпустив четыре мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T04:39
2022-06-22T04:39
2022-06-22T04:39
специальная военная операция на украине
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зайцево
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ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Зайцево (южное), выпустив четыре мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 03.45 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 4 мины калибром 120 миллиметров", — говорится в сообщении.
зайцево
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в мире, зайцево, украина, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили четыре мины по Зайцево