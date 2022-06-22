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Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2022
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Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2022
Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Выход РФ из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока не обсуждается, но если будут попытки приостановить... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:40
2022-06-22T13:57
леонид слуцкий (политик)
в мире
обсе
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Выход РФ из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока не обсуждается, но если будут попытки приостановить участие России в организации, то Москва оставляет за собой право покинуть ее, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ."Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации – оставляем за собой право ее покинуть", - написал Слуцкий. По его словам, руководитель российской делегации Петр Толстой уведомил структуры организации, что подобные действия делают "ничтожными и нелегитимными" для России резолюции, принятые в ходе летней сессии. Он добавил, что если подобные действия, ущемляющие права российских парламентариев продолжатся, то будут приняты меры реагирования."Руководитель делегации Петр Олегович Толстой уже уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что подобное самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции. Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования", - уточнил Слуцкий.
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леонид слуцкий (политик), в мире, обсе, госдума рф, совет федерации рф
13:40 22.06.2022 (обновлено: 13:57 22.06.2022)
 
Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Слуцкий: Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Выход РФ из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока не обсуждается, но если будут попытки приостановить участие России в организации, то Москва оставляет за собой право покинуть ее, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ.
"Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации – оставляем за собой право ее покинуть", - написал Слуцкий. По его словам, руководитель российской делегации Петр Толстой уведомил структуры организации, что подобные действия делают "ничтожными и нелегитимными" для России резолюции, принятые в ходе летней сессии. Он добавил, что если подобные действия, ущемляющие права российских парламентариев продолжатся, то будут приняты меры реагирования.
"Руководитель делегации Петр Олегович Толстой уже уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что подобное самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции. Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования", - уточнил Слуцкий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 10:40
Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом
 
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