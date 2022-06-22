https://ria.ru/20220622/obse-1797280682.html

Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2022

Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Выход РФ из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока не обсуждается, но если будут попытки приостановить... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:40

2022-06-22T13:40

2022-06-22T13:57

леонид слуцкий (политик)

в мире

обсе

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Выход РФ из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока не обсуждается, но если будут попытки приостановить участие России в организации, то Москва оставляет за собой право покинуть ее, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ."Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации – оставляем за собой право ее покинуть", - написал Слуцкий. По его словам, руководитель российской делегации Петр Толстой уведомил структуры организации, что подобные действия делают "ничтожными и нелегитимными" для России резолюции, принятые в ходе летней сессии. Он добавил, что если подобные действия, ущемляющие права российских парламентариев продолжатся, то будут приняты меры реагирования."Руководитель делегации Петр Олегович Толстой уже уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что подобное самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции. Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования", - уточнил Слуцкий.

https://ria.ru/20220622/vizy-1797225760.html

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Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, обсе, госдума рф, совет федерации рф