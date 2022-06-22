13:40 22.06.2022 (обновлено: 13:57 22.06.2022)
Слуцкий не исключил выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Слуцкий: Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею ОБСЕ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Выход РФ из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) пока не обсуждается, но если будут попытки приостановить участие России в организации, то Москва оставляет за собой право покинуть ее, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме. По его словам, Россия не будет признавать легитимными решения сессии ПА ОБСЕ в Великобритании, на которую члены российской делегации не получили визы, в то же время Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в ПА ОБСЕ.
"Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации – оставляем за собой право ее покинуть", - написал Слуцкий. По его словам, руководитель российской делегации Петр Толстой уведомил структуры организации, что подобные действия делают "ничтожными и нелегитимными" для России резолюции, принятые в ходе летней сессии. Он добавил, что если подобные действия, ущемляющие права российских парламентариев продолжатся, то будут приняты меры реагирования.
"Руководитель делегации Петр Олегович Толстой уже уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что подобное самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции. Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования", - уточнил Слуцкий.