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Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью
Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью - РИА Новости, 22.06.2022
Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью
Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ перенесут на осеннюю сессию, бизнес выступает против данных мер, идет дискуссия, заявил... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:14
2022-06-22T16:14
2022-06-22T16:18
экономика
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ перенесут на осеннюю сессию, бизнес выступает против данных мер, идет дискуссия, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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экономика, россия, госдума рф
16:14 22.06.2022 (обновлено: 16:18 22.06.2022)
Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью
Сенатор Крашенинников: проект о наказании за исполнение санкций рассмотрят осенью