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Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью - РИА Новости, 22.06.2022
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Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью
Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью - РИА Новости, 22.06.2022
Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью
Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ перенесут на осеннюю сессию, бизнес выступает против данных мер, идет дискуссия, заявил... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:14
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экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ перенесут на осеннюю сессию, бизнес выступает против данных мер, идет дискуссия, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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экономика, россия, госдума рф
16:14 22.06.2022 (обновлено: 16:18 22.06.2022)
 
Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью

Сенатор Крашенинников: проект о наказании за исполнение санкций рассмотрят осенью

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Законопроект о наказании за исполнение антироссийских санкций в РФ перенесут на осеннюю сессию, бизнес выступает против данных мер, идет дискуссия, заявил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Причина (переноса чтения проекта - ред.) проста - у нас идет большая дискуссия с экономическим блоком правительства, и бизнес сильно против. При такой ситуации мы не можем его принимать, хотя есть мнение правительства, что можно, поэтому пока тормозим. В эту сессию рассматривать уже не будем", - подчеркнул он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 21:22
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