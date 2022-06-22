Госдума рассмотрит проект о наказании за исполнение санкций осенью

"Причина (переноса чтения проекта - ред.) проста - у нас идет большая дискуссия с экономическим блоком правительства, и бизнес сильно против. При такой ситуации мы не можем его принимать, хотя есть мнение правительства, что можно, поэтому пока тормозим. В эту сессию рассматривать уже не будем", - подчеркнул он.