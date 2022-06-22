https://ria.ru/20220622/obschestvo-1797333465.html

В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики

В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики - РИА Новости, 22.06.2022

В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики

Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространить процедуру упрощенного получения гражданства РФ на РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:29

2022-06-22T15:29

2022-06-22T15:36

в мире

россия

прибалтика

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_3fc5a7f3ebb60528b44159ed344ab25b.jpg

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространить процедуру упрощенного получения гражданства РФ на граждан Латвии, Литвы и Эстонии, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Данным законопроектом предлагается указанные преференции по вступлению в гражданство Российской Федерации распространить на граждан Республик Латвия, Литва и Эстония, чьи страны граничат с территорией нашей родины на западных ее рубежах и имеют тесные исторические, культурные, языковые и духовные ценности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящий момент количество желающих вступить в гражданство РФ увеличивается на фоне агрессии к русскоязычному населению. Также уточняется, что дискриминация к русскоговорящему населению наблюдается в Прибалтике."В настоящее время в иностранных государствах на фоне происходящей агрессии к русскоязычному населению, в том числе со стороны официальных властей (исключается русский язык в качестве одного из официальных языков в государстве, языка общения, языка, на котором проводится обучение, образование) появляется все большее количество желающих вступить в гражданство Российской Федерации, которая берет под защиту своих граждан, а также проявляет лояльность по отношению к иностранным гражданам вне зависимости от их национальности", - уточняется в пояснительной записке к проекту.В ней также сообщается, что на данный момент обратиться с заявлением на получения гражданства РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России могут иностранные граждане, имеющие гражданство Республики Молдова, Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

https://ria.ru/20220421/latviya-1784659313.html

https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html

россия

прибалтика

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, прибалтика, литва