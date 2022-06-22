Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/obschestvo-1797333465.html
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики - РИА Новости, 22.06.2022
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики
Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространить процедуру упрощенного получения гражданства РФ на РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:29
2022-06-22T15:36
в мире
россия
прибалтика
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_3fc5a7f3ebb60528b44159ed344ab25b.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространить процедуру упрощенного получения гражданства РФ на граждан Латвии, Литвы и Эстонии, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Данным законопроектом предлагается указанные преференции по вступлению в гражданство Российской Федерации распространить на граждан Республик Латвия, Литва и Эстония, чьи страны граничат с территорией нашей родины на западных ее рубежах и имеют тесные исторические, культурные, языковые и духовные ценности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящий момент количество желающих вступить в гражданство РФ увеличивается на фоне агрессии к русскоязычному населению. Также уточняется, что дискриминация к русскоговорящему населению наблюдается в Прибалтике."В настоящее время в иностранных государствах на фоне происходящей агрессии к русскоязычному населению, в том числе со стороны официальных властей (исключается русский язык в качестве одного из официальных языков в государстве, языка общения, языка, на котором проводится обучение, образование) появляется все большее количество желающих вступить в гражданство Российской Федерации, которая берет под защиту своих граждан, а также проявляет лояльность по отношению к иностранным гражданам вне зависимости от их национальности", - уточняется в пояснительной записке к проекту.В ней также сообщается, что на данный момент обратиться с заявлением на получения гражданства РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России могут иностранные граждане, имеющие гражданство Республики Молдова, Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
https://ria.ru/20220421/latviya-1784659313.html
https://ria.ru/20220522/polsha-1789445186.html
россия
прибалтика
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, прибалтика, литва
15:29 22.06.2022 (обновлено: 15:36 22.06.2022)
 
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики

В Госдуму внесли проект, упрощающий получение российского гражданства жителями Прибалтики

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространить процедуру упрощенного получения гражданства РФ на граждан Латвии, Литвы и Эстонии, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Данным законопроектом предлагается указанные преференции по вступлению в гражданство Российской Федерации распространить на граждан Республик Латвия, Литва и Эстония, чьи страны граничат с территорией нашей родины на западных ее рубежах и имеют тесные исторические, культурные, языковые и духовные ценности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Рига - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 11:32Специальная военная операция на Украине
Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку России
Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящий момент количество желающих вступить в гражданство РФ увеличивается на фоне агрессии к русскоязычному населению. Также уточняется, что дискриминация к русскоговорящему населению наблюдается в Прибалтике.
"В настоящее время в иностранных государствах на фоне происходящей агрессии к русскоязычному населению, в том числе со стороны официальных властей (исключается русский язык в качестве одного из официальных языков в государстве, языка общения, языка, на котором проводится обучение, образование) появляется все большее количество желающих вступить в гражданство Российской Федерации, которая берет под защиту своих граждан, а также проявляет лояльность по отношению к иностранным гражданам вне зависимости от их национальности", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
В ней также сообщается, что на данный момент обратиться с заявлением на получения гражданства РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России могут иностранные граждане, имеющие гражданство Республики Молдова, Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Запрет на русское. Что творится в Польше и Прибалтике
 
В миреРоссияПрибалтикаЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала