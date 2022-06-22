15:29 22.06.2022 (обновлено: 15:36 22.06.2022)
В Госдуме предложили упростить получение гражданства для жителей Прибалтики
В Госдуму внесли проект, упрощающий получение российского гражданства жителями Прибалтики
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает распространить процедуру упрощенного получения гражданства РФ на граждан Латвии, Литвы и Эстонии, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Данным законопроектом предлагается указанные преференции по вступлению в гражданство Российской Федерации распространить на граждан Республик Латвия, Литва и Эстония, чьи страны граничат с территорией нашей родины на западных ее рубежах и имеют тесные исторические, культурные, языковые и духовные ценности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно пояснительной записке к проекту, в настоящий момент количество желающих вступить в гражданство РФ увеличивается на фоне агрессии к русскоязычному населению. Также уточняется, что дискриминация к русскоговорящему населению наблюдается в Прибалтике.
"В настоящее время в иностранных государствах на фоне происходящей агрессии к русскоязычному населению, в том числе со стороны официальных властей (исключается русский язык в качестве одного из официальных языков в государстве, языка общения, языка, на котором проводится обучение, образование) появляется все большее количество желающих вступить в гражданство Российской Федерации, которая берет под защиту своих граждан, а также проявляет лояльность по отношению к иностранным гражданам вне зависимости от их национальности", - уточняется в пояснительной записке к проекту.
В ней также сообщается, что на данный момент обратиться с заявлением на получения гражданства РФ при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России могут иностранные граждане, имеющие гражданство Республики Молдова, Украины, Республики Беларусь и Республики Казахстан.