https://ria.ru/20220622/neft-1797221926.html

Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель - РИА Новости, 22.06.2022

Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель

Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:27

2022-06-22T10:27

2022-06-22T10:27

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.07 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,09% - до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54%, до 103,44 доллара.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)