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Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель - РИА Новости, 22.06.2022
Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель
Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:27
2022-06-22T10:27
2022-06-22T10:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.07 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,09% - до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54%, до 103,44 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent ниже 109 долларов за баррель впервые с 19 мая