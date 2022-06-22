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Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель - РИА Новости, 22.06.2022
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Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель - РИА Новости, 22.06.2022
Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель
Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:27
2022-06-22T10:27
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10.07 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,09% - до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54%, до 103,44 доллара.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
10:27 22.06.2022
 
Цены на нефть марки Brent упали ниже 109 долларов за баррель

Цены на нефть марки Brent ниже 109 долларов за баррель впервые с 19 мая

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 5%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 109 долларов за баррель, впервые с 19 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.07 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 5,09% - до 108,9 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,54%, до 103,44 доллара.
Динамика цен на нефть марки Brent
31 мая, 11:47Инфографика
Динамика цен на нефть марки Brent
Инфографика
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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