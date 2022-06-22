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Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая - РИА Новости, 22.06.2022
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая
Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:45
2022-06-22T09:45
2022-06-22T09:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% - до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent
09:45 22.06.2022 (обновлено: 09:51 22.06.2022)
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая
Цена нефти марки Brent на торгах опускалась ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая