https://ria.ru/20220622/neft-1797211331.html

Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая

Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая - РИА Новости, 22.06.2022

Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая

Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:45

2022-06-22T09:45

2022-06-22T09:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% - до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, brent