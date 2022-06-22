Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220622/neft-1797211331.html
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая - РИА Новости, 22.06.2022
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая
Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:45
2022-06-22T09:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 9.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% - до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, brent
09:45 22.06.2022 (обновлено: 09:51 22.06.2022)
 
Цена нефти марки Brent упала ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая

Цена нефти марки Brent на торгах опускалась ниже 110 долларов за баррель впервые с 24 мая

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Удешевление нефти ускорилось до 4%, цена нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель впервые с 24 мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 4,04% - до 110,06 доллара за баррель, минутами ранее цена опускалась ниже 110 долларов за баррель. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 4,47%, до 104,58 доллара.
Динамика цен на нефть марки Brent
31 мая, 11:47Инфографика
Динамика цен на нефть марки Brent
Инфографика
Посмотреть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала