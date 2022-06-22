https://ria.ru/20220622/nato-1797436254.html

НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе

НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе - РИА Новости, 22.06.2022

НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе

НАТО готовится на предстоящем саммите объявить о новой расстановке сил в Европе, заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:09

2022-06-22T22:09

2022-06-22T23:17

в мире

нато

атлантический совет

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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. НАТО готовится на предстоящем саммите объявить о новой расстановке сил в Европе, заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот."Прошлая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - сказала Слот на мероприятии "Атлантического совета".

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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в мире, нато, атлантический совет