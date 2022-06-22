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НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе - РИА Новости, 22.06.2022
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НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе
НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе - РИА Новости, 22.06.2022
НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе
НАТО готовится на предстоящем саммите объявить о новой расстановке сил в Европе, заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:09
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в мире
нато
атлантический совет
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. НАТО готовится на предстоящем саммите объявить о новой расстановке сил в Европе, заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот."Прошлая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - сказала Слот на мероприятии "Атлантического совета".
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в мире, нато, атлантический совет
22:09 22.06.2022 (обновлено: 23:17 22.06.2022)
 
НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе

Белый дом сообщил, что НАТО на предстоящем саммите объявит новую расстановку сил в Европе

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. НАТО готовится на предстоящем саммите объявить о новой расстановке сил в Европе, заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот.
"Прошлая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился с тех пор. Я думаю, что будет широкое объявление о расстановке сил. Что-то, что альянс обсуждал с прошлогоднего саммита НАТО. Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления", - сказала Слот на мероприятии "Атлантического совета".
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В миреНАТОАтлантический совет
 
 
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