10:32 22.06.2022 (обновлено: 11:29 22.06.2022)
Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России
Global Times: НАТО пытается создать новый блок против России в Азии
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс пытается сформировать "кружок" в Азии, направленный против России и Китая, пишет издание Global Times.
По мнению автора статьи Ван Гуантао, НАТО намеревается протянуть "свои щупальца" от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и прилагает все усилия для создания новой "банды" в регионе.
"Как рудимент холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации, НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами. Для своего выживания альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая", — отмечается в публикации.
Однако, как подытожил обозреватель, блок не сможет реализовать свои планы из-за внутренних противоречий между странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности в мире.