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Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России - РИА Новости, 22.06.2022
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Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России
Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России - РИА Новости, 22.06.2022
Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России
Североатлантический альянс пытается сформировать "кружок" в Азии, направленный против России и Китая, пишет издание Global Times. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:32
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россия
нато
в мире
китай
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс пытается сформировать "кружок" в Азии, направленный против России и Китая, пишет издание Global Times.По мнению автора статьи Ван Гуантао, НАТО намеревается протянуть "свои щупальца" от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и прилагает все усилия для создания новой "банды" в регионе.Однако, как подытожил обозреватель, блок не сможет реализовать свои планы из-за внутренних противоречий между странами-членами.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности в мире.
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россия, нато, в мире, китай, санкции в отношении россии, сша
10:32 22.06.2022 (обновлено: 11:29 22.06.2022)
 
Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России

Global Times: НАТО пытается создать новый блок против России в Азии

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс пытается сформировать "кружок" в Азии, направленный против России и Китая, пишет издание Global Times.
По мнению автора статьи Ван Гуантао, НАТО намеревается протянуть "свои щупальца" от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и прилагает все усилия для создания новой "банды" в регионе.
"Как рудимент холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации, НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами. Для своего выживания альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая", — отмечается в публикации.
Однако, как подытожил обозреватель, блок не сможет реализовать свои планы из-за внутренних противоречий между странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности в мире.
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