https://ria.ru/20220622/nato-1797223817.html

Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России

Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России - РИА Новости, 22.06.2022

Global Times рассказала, где НАТО пытается создать новый блок против России

Североатлантический альянс пытается сформировать "кружок" в Азии, направленный против России и Китая, пишет издание Global Times. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:32

2022-06-22T10:32

2022-06-22T11:29

россия

нато

в мире

китай

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс пытается сформировать "кружок" в Азии, направленный против России и Китая, пишет издание Global Times.По мнению автора статьи Ван Гуантао, НАТО намеревается протянуть "свои щупальца" от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и прилагает все усилия для создания новой "банды" в регионе.Однако, как подытожил обозреватель, блок не сможет реализовать свои планы из-за внутренних противоречий между странами-членами.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности в мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/nato-1797124659.html

россия

китай

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, нато, в мире, китай, санкции в отношении россии, сша