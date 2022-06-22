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Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797270608.html
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти - РИА Новости, 22.06.2022
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти
Пьер Нарцисс умер от последствий подагры, сообщила РИА Новости его бывшая супруга Валерия Калачева. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:22
2022-06-22T13:22
шоубиз
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пьер нарцисс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пьер Нарцисс умер от последствий подагры, сообщила РИА Новости его бывшая супруга Валерия Калачева.Калачева добавила, что ее бывший супруг "неправильно лечил подагру". Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.Ранее о проблемах с почками у Нарцисса рассказал Эдгард Запашный.
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знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес
13:22 22.06.2022
 
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти

Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева назвала причину смерти певца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пьер Нарцисс умер от последствий подагры, сообщила РИА Новости его бывшая супруга Валерия Калачева.

"Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти – это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы... Вчера в 23.05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон", – сказала она.

Калачева добавила, что ее бывший супруг "неправильно лечил подагру".

"Он принимал таблетку одну за другой, думал, пройдет, а оказывается – нет. <...> Со всего мира мне поступают звонки. Люди рыдают и соболезнуют. Я хочу, чтобы люди поняли, что нужно ходить к узкопрофильным специалистам", – заключила она.

Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
Ранее о проблемах с почками у Нарцисса рассказал Эдгард Запашный.
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