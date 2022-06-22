https://ria.ru/20220622/nartsiss-1797270608.html
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти - РИА Новости, 22.06.2022
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти
Пьер Нарцисс умер от последствий подагры, сообщила РИА Новости его бывшая супруга Валерия Калачева. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:22
2022-06-22T13:22
2022-06-22T13:22
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пьер Нарцисс умер от последствий подагры, сообщила РИА Новости его бывшая супруга Валерия Калачева.Калачева добавила, что ее бывший супруг "неправильно лечил подагру". Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.Ранее о проблемах с почками у Нарцисса рассказал Эдгард Запашный.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес
Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти
Экс-супруга Пьера Нарцисса Валерия Калачева назвала причину смерти певца
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пьер Нарцисс умер от последствий подагры, сообщила РИА Новости его бывшая супруга Валерия Калачева.
"Пьер ужасно мучился три недели. Причина смерти – это осложнения, вызванные подагрой. Понимаете, на каждом органе ядовитые едкие соли... Острая недостаточность печени, почек, поджелудочной железы... Вчера в 23.05 в медикаментозном сне его не стало. Сейчас мы думаем над датой и местом похорон", – сказала она.
Калачева добавила, что ее бывший супруг "неправильно лечил подагру".
"Он принимал таблетку одну за другой, думал, пройдет, а оказывается – нет. <...> Со всего мира мне поступают звонки. Люди рыдают и соболезнуют. Я хочу, чтобы люди поняли, что нужно ходить к узкопрофильным специалистам", – заключила она.
Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
Ранее о проблемах с почками у Нарцисса рассказал
Эдгард Запашный.