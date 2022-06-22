Экс-супруга Пьера Нарцисса назвала причину его смерти

"Он принимал таблетку одну за другой, думал, пройдет, а оказывается – нет. <...> Со всего мира мне поступают звонки. Люди рыдают и соболезнуют. Я хочу, чтобы люди поняли, что нужно ходить к узкопрофильным специалистам", – заключила она.