https://ria.ru/20220622/nalogi-1797349612.html
Байден призвал временно отменить топливные налоги в США
Байден призвал временно отменить топливные налоги в США - РИА Новости, 22.06.2022
Байден призвал временно отменить топливные налоги в США
Президент США Джо Байден призвал конгресс и власти штатов ввести временные моратории на уплату топливных налогов с целью борьбы с ростом цен, следует из... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:14
2022-06-22T16:14
2022-06-22T16:48
в мире
джо байден
сша
топливо
бензин
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс и власти штатов ввести временные моратории на уплату топливных налогов с целью борьбы с ростом цен, следует из опубликованного заявления Белого дома."Он [президент США Джо Байден] призывает конгресс временно отменить федеральный налог на топливо на три месяца до сентября включительно без сокращения средств на дорожный фонд. Он также призывает штаты предпринять аналогичные действия, чтобы обеспечить прямое снижение нагрузки, либо за счет сокращения местных топливных налогов, либо через иную поддержку потребителей", - отмечается в сообщении.В документе говорится, что по мнению Байдена отмена топливного налога не является единственным инструментом к снижению затрат населения, в связи с чем конгрессу следует делать всё возможное для поддержки американцев."С учетом дефицита [бюджета США] ниже исторического значения в 1,6 триллиона долларов в этом году, президент верит, что мы можем позволить временную отмену топливного налога для помощи потребителям в то время, как использование других источников дохода обеспечат поступления в дорожный фонд около 10 млрд долларов", - добавили в Белом доме.В настоящее время размер федерального налога на топливо составляет 18 центов за галлон (3,785 литра) бензина и 24 цента за аналогичный объем дизельного топлива. Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон топлива в среднем по стране.
https://ria.ru/20220610/bayden-1794697162.html
https://ria.ru/20220621/tramp-1796919596.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, джо байден, сша, топливо, бензин
16:14 22.06.2022 (обновлено: 16:48 22.06.2022)
Байден призвал временно отменить топливные налоги в США
Байден призвал конгресс и штаты временно отменить топливные налоги для борьбы с ростом цен
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости.
Президент США Джо Байден призвал конгресс и власти штатов ввести временные моратории на уплату топливных налогов с целью борьбы с ростом цен, следует из опубликованного заявления
Белого дома.
"Он [президент США Джо Байден
] призывает конгресс временно отменить федеральный налог на топливо на три месяца до сентября включительно без сокращения средств на дорожный фонд. Он также призывает штаты предпринять аналогичные действия, чтобы обеспечить прямое снижение нагрузки, либо за счет сокращения местных топливных налогов, либо через иную поддержку потребителей", - отмечается в сообщении.
В документе говорится, что по мнению Байдена отмена топливного налога не является единственным инструментом к снижению затрат населения, в связи с чем конгрессу следует делать всё возможное для поддержки американцев.
"С учетом дефицита [бюджета США] ниже исторического значения в 1,6 триллиона долларов в этом году, президент верит, что мы можем позволить временную отмену топливного налога для помощи потребителям в то время, как использование других источников дохода обеспечат поступления в дорожный фонд около 10 млрд долларов", - добавили в Белом доме.
В настоящее время размер федерального налога на топливо составляет 18 центов за галлон (3,785 литра) бензина и 24 цента за аналогичный объем дизельного топлива. Цены на бензин в США ранее достигли очередного рекорда, впервые в истории превысив 5 долларов за галлон топлива в среднем по стране.