https://ria.ru/20220622/mozg-1797182327.html

Врач назвал полезные для работы мозга продукты

Врач назвал полезные для работы мозга продукты - РИА Новости, 22.06.2022

Врач назвал полезные для работы мозга продукты

Какие продукты стимулируют работу мозга, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T02:15

2022-06-22T02:15

2022-06-22T02:15

общество

россия

ярослав ашихмин

головной мозг

здоровье

питание

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Какие продукты стимулируют работу мозга, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин.Клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции, отметил врач. В частности, им нужны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, уточнил Ашихмин.Омега-3 жирные кислоты содержатся, прежде всего, в рыбе, сказал Ашихмин.Другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов, добавил он.Стимулировать работу мозга помогают также кофе, чай и шоколад, продолжил врач. С помощью этих продуктов можно быстро взбодриться, однако, если чай безопасен, то кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит, предупредил он.Кроме того, положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание, заключил он.

https://ria.ru/20220610/bol-1794440853.html

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общество, россия, ярослав ашихмин, головной мозг, здоровье, питание, еда