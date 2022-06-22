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Врач назвал полезные для работы мозга продукты - РИА Новости, 22.06.2022
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Врач назвал полезные для работы мозга продукты
Врач назвал полезные для работы мозга продукты - РИА Новости, 22.06.2022
Врач назвал полезные для работы мозга продукты
Какие продукты стимулируют работу мозга, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T02:15
2022-06-22T02:15
общество
россия
ярослав ашихмин
головной мозг
здоровье
питание
еда
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Какие продукты стимулируют работу мозга, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин.Клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции, отметил врач. В частности, им нужны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, уточнил Ашихмин.Омега-3 жирные кислоты содержатся, прежде всего, в рыбе, сказал Ашихмин.Другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов, добавил он.Стимулировать работу мозга помогают также кофе, чай и шоколад, продолжил врач. С помощью этих продуктов можно быстро взбодриться, однако, если чай безопасен, то кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит, предупредил он.Кроме того, положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание, заключил он.
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общество, россия, ярослав ашихмин, головной мозг, здоровье, питание, еда
02:15 22.06.2022
 
Врач назвал полезные для работы мозга продукты

Врач-терапевт Ашихмин назвал рыбу, овощи и фрукты полезными для мозга продуктами

© Depositphotos / lightsourceМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Depositphotos / lightsource
Мозг . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Какие продукты стимулируют работу мозга, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин.
Клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции, отметил врач. В частности, им нужны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, уточнил Ашихмин.
"Нужно постоянно обогащать рацион омега-3 жирными кислотами либо из источников естественных —продуктов питания, либо использовать добавки (БАД. — Прим. ред.)", — посоветовал он.
Омега-3 жирные кислоты содержатся, прежде всего, в рыбе, сказал Ашихмин.
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Другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов, добавил он.
Стимулировать работу мозга помогают также кофе, чай и шоколад, продолжил врач. С помощью этих продуктов можно быстро взбодриться, однако, если чай безопасен, то кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит, предупредил он.
"До четырех чашек кофе в день считаются безопасной нормой. По чаю нет таких норм, он более безопасен, его можно употреблять, сколько нравится. Шоколад —тоже один из видов функционального питания, он положительно воздействует на работу мозга, оптимальным уровнем считается 50 граммов в неделю", — объяснил Ашихмин.
Кроме того, положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание, заключил он.
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