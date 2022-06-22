Рейтинг@Mail.ru
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/most-1797197100.html
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров - РИА Новости, 22.06.2022
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров
Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:54
2022-06-22T06:54
украина
николай азаров (политик)
москва
европа
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его мнению, Украина должна быть связующим звеном, "учитывая не только ее выгодное географическое транзитное положение, учитывая порты, так далее, коммуникации, но и абсолютно естественно, в силу многочисленных связей, которые создались за эти столетия, десятилетия между нашими людьми"."Поэтому, другого выхода нет", — резюмировал Азаров.
https://ria.ru/20220622/kandidat-1797196225.html
украина
москва
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, николай азаров (политик), москва, европа, россия, в мире
06:54 22.06.2022
 
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров

Азаров: Украина в будущем должна служить мостом между Россией и Европой

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.

"Украина всегда могла быть и должна служить в будущем мостом между Европой и Россией", — сказал он.

По его мнению, Украина должна быть связующим звеном, "учитывая не только ее выгодное географическое транзитное положение, учитывая порты, так далее, коммуникации, но и абсолютно естественно, в силу многочисленных связей, которые создались за эти столетия, десятилетия между нашими людьми".
"Поэтому, другого выхода нет", — резюмировал Азаров.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
06:30Специальная военная операция на Украине
Азаров объяснил, чем опасно предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
 
УкраинаНиколай Азаров (политик)МоскваЕвропаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала