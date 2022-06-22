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Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров - РИА Новости, 22.06.2022
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров
Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:54
2022-06-22T06:54
2022-06-22T06:54
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина в будущем должна стать мостом между Европой и Россией, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его мнению, Украина должна быть связующим звеном, "учитывая не только ее выгодное географическое транзитное положение, учитывая порты, так далее, коммуникации, но и абсолютно естественно, в силу многочисленных связей, которые создались за эти столетия, десятилетия между нашими людьми"."Поэтому, другого выхода нет", — резюмировал Азаров.
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украина, николай азаров (политик), москва, европа, россия, в мире
Украина должна стать мостом между Россией и Европой, заявил Азаров
Азаров: Украина в будущем должна служить мостом между Россией и Европой