https://ria.ru/20220622/moskva-1797214109.html

День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября

День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября - РИА Новости, 22.06.2022

День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября

День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:04

2022-06-22T10:04

2022-06-22T10:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учётом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации", - рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210526/moskva-1734328528.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин