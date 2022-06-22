https://ria.ru/20220622/moskva-1797214109.html
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября - РИА Новости, 22.06.2022
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября
День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:04
2022-06-22T10:04
2022-06-22T10:04
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общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учётом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации", - рассказал Собянин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября
Собянин: День города пройдет в Москве во вторые выходные осени, 10 и 11 сентября