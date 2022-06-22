Рейтинг@Mail.ru
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220622/moskva-1797214109.html
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября - РИА Новости, 22.06.2022
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября
День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:04
2022-06-22T10:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749747409_0:40:3161:1818_1920x0_80_0_0_8fb56df81c526a7d76ab7c82fd8ebe82.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учётом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации", - рассказал Собянин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20210526/moskva-1734328528.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0c/1749747409_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0d6c9f7f2abdf780b5721e039de847ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин
10:04 22.06.2022
 
День города пройдет в Москве 10 и 11 сентября

Собянин: День города пройдет в Москве во вторые выходные осени, 10 и 11 сентября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане на Пушкинской площади в Москве во время празднования Дня города
Горожане на Пушкинской площади в Москве во время празднования Дня города - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Горожане на Пушкинской площади в Москве во время празднования Дня города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. День города в Москве в этом году пройдёт во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"В этом году Москве исполнится 875 лет. День города отметим, как обычно, во вторые выходные осени - 10 и 11 сентября. В каком формате пройдут праздничные мероприятия, решим позже, с учётом фактически складывающейся эпидемиологической ситуации", - рассказал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая 2021, 20:35
Москва будет лучшим городом в мире, заявил Собянин
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала