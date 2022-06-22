22:04 22.06.2022 (обновлено: 22:05 22.06.2022)
В Молдавии запретили новостные программы из России
В Молдавии вступил в силу закон о запрете новостных программ из России
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В Молдавии вступил в силу закон о запрете новостных программ из России, он опубликован в среду в "Официальном вестнике".
Ранее данный закон подписала президент страны Майя Санду, он запрещает трансляцию российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, но разрешены "развлекательные передачи, в которых нет милитаристского контекста".
Парламент Молдавии 2 июня одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой". Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс теле- и радиовещания, который оставлял в силе запрет на трансляцию российских новостных программ. Закон о борьбе с пропагандой был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.
С февраля политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, были запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.