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В Молдавии запретили новостные программы из России - РИА Новости, 22.06.2022
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В Молдавии запретили новостные программы из России
В Молдавии запретили новостные программы из России - РИА Новости, 22.06.2022
В Молдавии запретили новостные программы из России
В Молдавии вступил в силу закон о запрете новостных программ из России, он опубликован в среду в "Официальном вестнике". РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:04
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майя санду
молдавия
россия
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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В Молдавии вступил в силу закон о запрете новостных программ из России, он опубликован в среду в "Официальном вестнике".Ранее данный закон подписала президент страны Майя Санду, он запрещает трансляцию российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, но разрешены "развлекательные передачи, в которых нет милитаристского контекста".Парламент Молдавии 2 июня одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой". Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс теле- и радиовещания, который оставлял в силе запрет на трансляцию российских новостных программ. Закон о борьбе с пропагандой был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.С февраля политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, были запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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майя санду, молдавия, россия
22:04 22.06.2022 (обновлено: 22:05 22.06.2022)
 
В Молдавии запретили новостные программы из России

В Молдавии вступил в силу закон о запрете новостных программ из России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июн – РИА Новости. В Молдавии вступил в силу закон о запрете новостных программ из России, он опубликован в среду в "Официальном вестнике".
Ранее данный закон подписала президент страны Майя Санду, он запрещает трансляцию российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, но разрешены "развлекательные передачи, в которых нет милитаристского контекста".
Парламент Молдавии 2 июня одобрил в окончательном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. Подобный проект уже принимался в 2017 году, но тогда он был направлен на борьбу с "иностранной пропагандой". Документ запрещал трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием. В июле 2019 года парламент Молдавии принял новый кодекс теле- и радиовещания, который оставлял в силе запрет на трансляцию российских новостных программ. Закон о борьбе с пропагандой был отменен в декабре 2020 года по инициативе Соцпартии.
С февраля политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, были запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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