https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии

"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии - РИА Новости, 22.06.2022

"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии

Молдавия может получить статус кандидата в ЕС. Уже к концу недели на саммите объявят окончательное решение. Эксперты уверены, что оно будет положительным... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:11

андрей руденко

владимир жарихин

майя санду

молдавия

тирасполь

эммануэль макрон

евросоюз

россия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Елена Попова. Молдавия может получить статус кандидата в ЕС. Уже к концу недели на саммите объявят окончательное решение. Эксперты уверены, что оно будет положительным. Приднестровье, где треть населения русские, требует независимости.Тирасполь подает на разводПосле того как Санду подписала заявку на членство в ЕС, власти непризнанной республики поставили вопрос о срочном "разводе" с Молдавией."Призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств", — говорится в заявлении МИД Приднестровья.На минувшей неделе ПМР отметила 30-летний юбилей. Девятнадцатое июня — День памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. Молдавская армия тогда начала штурм приграничного города, это принесло сотни жертв с обеих сторон. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему регион стал им неподконтролен.За прошедшие десятилетия противоречия между Кишиневом и Тирасполем никуда не исчезли. Молдавия твердо держит курс на Европу, Приднестровье — на интеграцию с Россией. В середине мая замглавы МИД России Андрей Руденко констатировал: "Переговорный процесс зашел в тупик".В целом же российский МИД последние 30 лет выступает за территориальную целостность Молдавии в границах 1991-го, напоминает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. По ее мнению, ситуация станет напряженной, если Кишинев реализует план по объединению с Румынией."Тогда действительно появятся причины, чтобы Приднестровье добилось независимости. Разница между Евросоюзом и Румынией колоссальная", — отмечает эксперт.Право на самоопределениеСвои требования власти ПМР готовы обосновать юридически. "Они опираются на доклад ОБСЕ от 1993 года. В нем зафиксировали два базовых положения. Первое: Молдавия и Приднестровье выстраивают отношения в формате общего государства. Второе — если Кишинев вступит в другое государственное образование, то Тирасполь имеет право самостоятельно определить свой будущий политический курс вплоть до независимости", — поясняет Наталья Харитонова.Кроме того, ПМР обратилась к ООН, ОБСЕ и "международному сообществу в целом" с просьбой признать "существующую более тридцати лет реальность в виде Приднестровской Молдавской Республики, обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение и установить дипломатические отношения с Приднестровьем".Там также напомнили о результатах референдума 2006 года, на котором 97 процентов населения высказались за независимость от Молдавии с последующим присоединением к России.По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, чтобы вступить в Евросоюз, Молдавии придется отказаться от Приднестровья. Но власти не пойдут на этот шаг, опасаясь недовольства населения.Морковка на веревке"На самом деле, вступление Молдавии в ЕС носит чисто теоретический характер. Это очередная морковка для тех, кто хочет в Европу. Сначала висела морковка в виде Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. За это время она высохла, стала непривлекательной, нужна свежая — под названием "кандидат", — говорит Жарихин."Турция несколько десятилетий в кандидатах. Некоторые Балканские страны тоже не первый пяток лет в предбаннике Европейского союза ожидают, когда их пригласят попариться. Молдавии и вовсе дадут какой-то особенный статус, который фактически ничего не будет значить", — рассказывает политолог из Кишинева Игорь Тулянцев.По его словам, страна на грани банкротства, граждане не поспевают за стремительным ростом стоимости продуктов, а ценники на молдавских бензоколонках меняются в сторону повышения каждые три дня."Мне мало верится, что сегодня Молдавия может получить статус полноправного кандидата, а уж стать членом ЕС и подавно, — считает эксперт. — Это только пиар-кампания нынешней власти. Они провалили все реформы, коррупцию не победили, чиновники времен олигарха Плахотнюка — на своих местах".Политологи сходятся в том, что путь в Европу для Молдавии будет долгим. Стране необходимо реформировать судебную систему, усилить защиту прав человека, повысить качество услуг и роль гражданского общества в принятии решений на всех уровнях. За реализацией этих требований будет следить Еврокомиссия.Вопрос времениВпрочем, как отмечает политолог, даже если Молдавия проведет все необходимые реформы, разберется с коррупцией, в стране поднимутся зарплаты, пенсии и уровень жизни в целом, это не убедит Тирасполь отказаться от претензий на независимость."Там выросла политическая и экономическая элита, — указывает Жарихин. — Есть могучий и великий "Шериф" (холдинг бизнесмена Виктора Гушана. — Прим. ред.), который владеет экономикой региона. Так просто от этого не отказываются".Президент Майя Санду надеется, что жители Приднестровья со временем все же пересмотрят взгляды и даже захотят вернуться в состав Молдавии.Но молдавские политологи сомневаются, что статус кандидата в ЕС приблизит решение этого вопроса. Более того — несмотря на оптимистичные заявления Запада, непримиримая позиция ПМР может стать одной из причин затягивания процесса евроинтеграции.По словам Натальи Харитоновой, европейские политики лукавят, когда говорят, что не учитывают положение региона."Чтобы запустить механический процесс (вступления Молдавии в ЕС.— Прим. ред.), было бы несправедливым сказать, что он будет заблокирован из-за ситуации (в Приднестровье. — Прим. ред.), но мы должны вместе найти решение... Однако это не является предварительным условием для вступления", — подчеркнул французский лидер Эммануэль Макрон в ходе визита в Кишинев."Российское влияние в Приднестровье касается не только того, что республика считает себя частью русского мира, но и гуманитарного, экономического и военно-политического аспектов. Скорее всего, в ЕС хотят проверить реакцию Москвы, которая пока крайне сдержанна", — поясняет Харитонова.Эксперты уверены, что получение статуса кандидата никак не отразится на судьбе региона. А до вхождения Молдавии в состав ЕС слишком далеко, чтобы делать прогнозы. При этом житель Тирасполя Николай признался РИА Новости, что было бы "круто иметь европейский паспорт". И добавил: "Но очень обидно, что с нами опять не считаются. Никто не спросил, а хотим ли мы в Евросоюз? Для начала им бы не помешало научиться с нами разговаривать".

https://ria.ru/20220607/moldaviya-1793511047.html

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

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андрей руденко, владимир жарихин, майя санду, молдавия, тирасполь, эммануэль макрон, евросоюз, россия, кишинев