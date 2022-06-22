https://ria.ru/20220622/minoborony-1797254540.html

Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ

Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022

Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили топливный терминал в Николаеве, с которого снабжалась горючим украинская военная техника, сообщило... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:16

2022-06-22T12:16

2022-06-22T12:45

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

лисичанск

николаев (украина)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили топливный терминал в Николаеве, с которого снабжалась горючим украинская военная техника, сообщило министерство обороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное Луганской Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ."Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220622/minoborony-1797258873.html

россия

лисичанск

николаев (украина)

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Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, лисичанск, николаев (украина)