https://ria.ru/20220622/minoborony-1797254540.html
Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ
Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ - РИА Новости, 22.06.2022
Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили топливный терминал в Николаеве, с которого снабжалась горючим украинская военная техника, сообщило... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:16
2022-06-22T12:16
2022-06-22T12:45
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
лисичанск
николаев (украина)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили топливный терминал в Николаеве, с которого снабжалась горючим украинская военная техника, сообщило министерство обороны РФ."Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное Луганской Народной Республики", - говорится в сводке МО РФ."Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220622/minoborony-1797258873.html
россия
лисичанск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, лисичанск, николаев (украина)
12:16 22.06.2022 (обновлено: 12:45 22.06.2022)
Российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ
Минобороны: российская артиллерия поразила 253 района сосредоточения силы и техники ВСУ