https://ria.ru/20220622/mid-1797411952.html
МИД осудил сравнение боевиков "Азова" с защитниками Брестской крепости
МИД осудил сравнение боевиков "Азова" с защитниками Брестской крепости - РИА Новости, 22.06.2022
МИД осудил сравнение боевиков "Азова" с защитниками Брестской крепости
Сравнение участников украинского националистического батальона "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела, с защитниками Брестской... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:36
2022-06-22T19:36
2022-06-22T20:15
в мире
владимир путин
россия
донбасс
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Сравнение участников украинского националистического батальона "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела, с защитниками Брестской крепости является кощунственным, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе, организованном постоянными представительствами России и Белоруссии при отделении ООН в Женеве.По словам Лукьянцева, происходит откровенное обеление сторонников неонацизма в лице "Азова" и других "подобных украинских экстремистских формирований".Минобороны России 20 мая сообщило, что территория "Азовстали" в Мариуполе освобождена – подземные сооружения, в которых скрывались украинские военные и боевики "Азова", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые были заблокированы на территории комбината.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/zapad-1797281783.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, донбасс, украина, оон
19:36 22.06.2022 (обновлено: 20:15 22.06.2022)
МИД осудил сравнение боевиков "Азова" с защитниками Брестской крепости
Лукьянцев назвал кощунственным сравнение "азовцев" с защитниками Брестской крепости
ЖЕНЕВА, 22 июн - РИА Новости. Сравнение участников украинского националистического батальона "Азов", против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела, с защитниками Брестской крепости является кощунственным, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе
, организованном постоянными представительствами России
и Белоруссии
при отделении ООН
в Женеве
.
По словам Лукьянцева, происходит откровенное обеление сторонников неонацизма в лице "Азова" и других "подобных украинских экстремистских формирований".
"Любые упоминания о совершенных их участниками многочисленных жестоких преступлениях в Донбассе старательно исключается из информационного пространства, а самих "азовцев"… кощунственно сравнили с защитниками Брестской крепости. Если попытаться обобщить эту ситуацию, то можно сказать, что моральное дно оказалось пробитым", - заявил представитель МИД России.
Минобороны России 20 мая сообщило, что территория "Азовстали" в Мариуполе
освобождена – подземные сооружения, в которых скрывались украинские военные и боевики "Азова", перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые были заблокированы на территории комбината.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.