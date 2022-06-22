https://ria.ru/20220622/mid-1797252396.html

Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам

Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам - РИА Новости, 22.06.2022

Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам

"Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:10

2022-06-22T12:10

2022-06-22T15:50

в мире

лондон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив "высокомерную" ноту."Этот документ сейчас рассматривается в Москве", — сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте."Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина", — добавила она.

https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html

лондон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лондон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)