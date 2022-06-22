https://ria.ru/20220622/mid-1797252396.html
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам - РИА Новости, 22.06.2022
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам
"Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:10
2022-06-22T12:10
2022-06-22T15:50
в мире
лондон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив "высокомерную" ноту."Этот документ сейчас рассматривается в Москве", — сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте."Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина", — добавила она.
https://ria.ru/20220622/spetsnaz-1797187247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:10 22.06.2022 (обновлено: 15:50 22.06.2022)
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам
В МИД заявили, что Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам