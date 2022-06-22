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Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам - РИА Новости, 22.06.2022
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Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам - РИА Новости, 22.06.2022
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам
"Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:10
2022-06-22T15:50
в мире
лондон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив "высокомерную" ноту."Этот документ сейчас рассматривается в Москве", — сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте."Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина", — добавила она.
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в мире, лондон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:10 22.06.2022 (обновлено: 15:50 22.06.2022)
 
Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам

В МИД заявили, что Москва рассматривает запрос Лондона по осужденным британским наемникам

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. "Высокомерную" ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив "высокомерную" ноту.
"Этот документ сейчас рассматривается в Москве", — сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте.
"Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина", — добавила она.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 02:13Специальная военная операция на Украине
Наемник из США рассказал об участии британского спецназа в боях на Украине
 
В миреЛондонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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