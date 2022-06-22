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В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США - РИА Новости, 22.06.2022
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В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США
В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США - РИА Новости, 22.06.2022
В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США
В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисов в тех регионах мира, где США стремятся к доминированию, в частности растёт конфликтный потенциал в АТР,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:46
2022-06-22T11:49
в мире
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сша
атр
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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисов в тех регионах мира, где США стремятся к доминированию, в частности растёт конфликтный потенциал в АТР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисных ситуаций в тех регионах мира, где США и их союзники стремятся сохранить своё доминирование. В частности, наблюдаем рост конфликтного потенциала в АТР", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.
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в мире, россия, сша, атр, пир-центр
11:46 22.06.2022 (обновлено: 11:49 22.06.2022)
 
В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США

Замглавы МИД Рябков: эскалация в регионах, где США хотят сохранить доминирование, вероятна

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисов в тех регионах мира, где США стремятся к доминированию, в частности растёт конфликтный потенциал в АТР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисных ситуаций в тех регионах мира, где США и их союзники стремятся сохранить своё доминирование. В частности, наблюдаем рост конфликтного потенциала в АТР", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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США стремятся создать плацдарм в АТР, заявили в МИД
 
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