https://ria.ru/20220622/mid-1797245247.html

В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США

В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США - РИА Новости, 22.06.2022

В МИД предупредили о возможных конфликтах в мире из-за США

В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисов в тех регионах мира, где США стремятся к доминированию, в частности растёт конфликтный потенциал в АТР,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:46

2022-06-22T11:46

2022-06-22T11:49

в мире

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атр

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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисов в тех регионах мира, где США стремятся к доминированию, в частности растёт конфликтный потенциал в АТР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В обозримом будущем нельзя исключать эскалации кризисных ситуаций в тех регионах мира, где США и их союзники стремятся сохранить своё доминирование. В частности, наблюдаем рост конфликтного потенциала в АТР", - сказал Рябков, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

https://ria.ru/20220407/ssha-1782228179.html

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в мире, россия, сша, атр, пир-центр