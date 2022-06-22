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Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии - РИА Новости, 22.06.2022
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Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:59
2022-06-22T11:16
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
индонезия
владимир зеленский
бали
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Седьмого-восьмого июля в Индонезии министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел "группы двадцати", - сказала Захарова на брифинге в среду.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в качестве компромисса пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20220325/indoneziya-1780064942.html
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, индонезия, владимир зеленский, бали, большая двадцатка
10:59 22.06.2022 (обновлено: 11:16 22.06.2022)
 
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии

МИД: Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" на Бали

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Табличка на здании министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Седьмого-восьмого июля в Индонезии министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел "группы двадцати", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в качестве компромисса пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Владимира Зеленского.
Посол Российской Федерации в Республике Индонезия Людмила Воробьева
25 марта, 14:20
Посол в Джакарте рассказала о поддержке России и Путина в Индонезии
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровИндонезияВладимир ЗеленскийБалиБольшая двадцатка
 
 
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