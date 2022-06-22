https://ria.ru/20220622/mid-1797231962.html
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:59
2022-06-22T10:59
2022-06-22T11:16
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
индонезия
владимир зеленский
бали
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579459934_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d176ad85337b71bb5264b2356532d75.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Седьмого-восьмого июля в Индонезии министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел "группы двадцати", - сказала Захарова на брифинге в среду.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в качестве компромисса пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20220325/indoneziya-1780064942.html
россия
индонезия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579459934_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f6c9b01317815c8579082db23983b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, индонезия, владимир зеленский, бали, большая двадцатка
10:59 22.06.2022 (обновлено: 11:16 22.06.2022)
Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии
МИД: Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" на Бали