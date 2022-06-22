https://ria.ru/20220622/mid-1797231962.html

Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии

Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии - РИА Новости, 22.06.2022

Лавров седьмого июля примет участие в СМИД "группы двадцати" в Индонезии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:59

2022-06-22T10:59

2022-06-22T11:16

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

индонезия

владимир зеленский

бали

большая двадцатка

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7-8 июля примет участие в СМИД G20 в Индонезии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Седьмого-восьмого июля в Индонезии министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел "группы двадцати", - сказала Захарова на брифинге в среду.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре этого года. В преддверии саммита ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение президента России на саммит в связи с проведением специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в качестве компромисса пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20220325/indoneziya-1780064942.html

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индонезия

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, индонезия, владимир зеленский, бали, большая двадцатка