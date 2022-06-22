https://ria.ru/20220622/mid-1797228839.html

Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки

Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки - РИА Новости, 22.06.2022

Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетит Тегеран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Украину, сообщила... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:48

2022-06-22T10:48

2022-06-22T11:15

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетит Тегеран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Украину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 22 по 23 июня Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Тегеран с рабочим визитом. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что в Тегеране российский министр также обсудит ситуацию на Украине, в Сирии, Йемене и Афганистане, а также торгово-экономическое сотрудничество.

https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html

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в мире, россия, иран, тегеран (город), украина, сирия