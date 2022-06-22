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Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки - РИА Новости, 22.06.2022
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Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки
Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетит Тегеран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Украину, сообщила... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:48
2022-06-22T11:15
в мире
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иран
тегеран (город)
украина
сирия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетит Тегеран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Украину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С 22 по 23 июня Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Тегеран с рабочим визитом. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она отметила, что в Тегеране российский министр также обсудит ситуацию на Украине, в Сирии, Йемене и Афганистане, а также торгово-экономическое сотрудничество.
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в мире, россия, иран, тегеран (город), украина, сирия
10:48 22.06.2022 (обновлено: 11:15 22.06.2022)
 
Лавров посетит Тегеран 22-23 июня, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки

МИД: Лавров посетит 22-23 июня Тегеран, обсудит ситуацию вокруг ядерной сделки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 июня посетит Тегеран с визитом, где обсудит ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Украину, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 22 по 23 июня Лавров по приглашению министра иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Тегеран с рабочим визитом. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что в Тегеране российский министр также обсудит ситуацию на Украине, в Сирии, Йемене и Афганистане, а также торгово-экономическое сотрудничество.
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