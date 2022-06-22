09:37 22.06.2022 (обновлено: 09:38 22.06.2022)
Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией
Захарова: предоставление Молдавии и Украине статуса на вступление в ЕС похоже на махинацию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в Евросоюз похож на махинацию.
"Есть такое прекрасное слово как махинация. Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, - они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера", - сказала она в эфире радио Sputnik.
В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
Во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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