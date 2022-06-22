Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/mid-1797209520.html
Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией
Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией - РИА Новости, 22.06.2022
Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в Евросоюз похож на махинацию. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:37
2022-06-22T09:38
в мире
россия
украина
молдавия
грузия
евросоюз
еврокомиссия
мид франции‎
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в Евросоюз похож на махинацию.В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.Во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
россия
украина
молдавия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, мид франции‎
09:37 22.06.2022 (обновлено: 09:38 22.06.2022)
 
Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией

Захарова: предоставление Молдавии и Украине статуса на вступление в ЕС похоже на махинацию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в Евросоюз похож на махинацию.
"Есть такое прекрасное слово как махинация. Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, - они больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера", - сказала она в эфире радио Sputnik.
В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
Во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00
Украину гонят умирать за статус кандидата в члены ЕС
 
В миреРоссияУкраинаМолдавияГрузияЕвросоюзЕврокомиссияМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала