https://ria.ru/20220622/mid-1797209520.html

Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией

Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией - РИА Новости, 22.06.2022

Захарова назвала вопрос о кандидатуре Молдавии и Украины в ЕС махинацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в Евросоюз похож на махинацию. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:37

2022-06-22T09:37

2022-06-22T09:38

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса на вступление в Евросоюз похож на махинацию.В пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.Во вторник министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, россия, украина, молдавия, грузия, евросоюз, еврокомиссия, мид франции‎