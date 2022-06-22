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МЧС отправило вертолет на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2
МЧС отправило вертолет на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2 - РИА Новости, 22.06.2022
МЧС отправило вертолет на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2
МЧС России отправило вертолет Ми-8 на поиски пропавшего в Кобяйском районе Якутии самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T04:49
2022-06-22T04:49
2022-06-22T04:49
происшествия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МЧС России отправило вертолет Ми-8 на поиски пропавшего в Кобяйском районе Якутии самолета Ан-2, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Добавляется, что в месте проведения поисковых работ сохраняются сложные погодные условия из-за низкой облачности, поиски осложняются плохой видимостью, густым туманом и высокогорной местностью.Как ранее сообщало МЧС, Ан-2, вылетевший накануне в 06.30 по местному времени по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, находились два члена экипажа, один пассажир и тонна груза.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежало компании ООО "Техсервис".
https://ria.ru/20220619/samolet-1796583281.html
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происшествия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, россия, республика саха (якутия), москва
МЧС отправило вертолет на поиски пропавшего в Якутии самолета Ан-2
МЧС России отправило вертолет на поиски пропавшего в Кобяйском районе Якутии самолета Ан-2