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Медведчуку продлили арест до 9 августа - РИА Новости, 22.06.2022
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Медведчуку продлили арест до 9 августа
Медведчуку продлили арест до 9 августа - РИА Новости, 22.06.2022
Медведчуку продлили арест до 9 августа
Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили в среду в Лычаковском райсуде Львова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:25
2022-06-22T13:47
виктор медведчук
в мире
украина
львов
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили в среду в Лычаковском райсуде Львова.В суде также отметили, что кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Медведчука о передаче ходатайства прокурора о продлении ареста на рассмотрение в Печерский районный суд Львова.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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виктор медведчук, в мире, украина, львов, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, владимир зеленский
13:25 22.06.2022 (обновлено: 13:47 22.06.2022)
 
Медведчуку продлили арест до 9 августа

Суд во Львове продлил арест Медведчуку до 9 августа

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили в среду в Лычаковском райсуде Львова.
"Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней до 9 августа 2022 года Медведчуку Виктору Владимировичу", - говорится в сообщении на сайте Лычаковского райсуда Львова.
В суде также отметили, что кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Медведчука о передаче ходатайства прокурора о продлении ареста на рассмотрение в Печерский районный суд Львова.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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