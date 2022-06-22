https://ria.ru/20220622/medvedchuk-1797273852.html

Медведчуку продлили арест до 9 августа

Медведчуку продлили арест до 9 августа - РИА Новости, 22.06.2022

Медведчуку продлили арест до 9 августа

Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили в среду в Лычаковском райсуде Львова. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:25

2022-06-22T13:25

2022-06-22T13:47

виктор медведчук

в мире

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили в среду в Лычаковском райсуде Львова.В суде также отметили, что кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Медведчука о передаче ходатайства прокурора о продлении ареста на рассмотрение в Печерский районный суд Львова.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220622/medvedchuk-1797270173.html

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Владимир Лаврентьев

виктор медведчук, в мире, украина, львов, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, владимир зеленский