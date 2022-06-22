13:25 22.06.2022 (обновлено: 13:47 22.06.2022)
Медведчуку продлили арест до 9 августа
Суд во Львове продлил арест Медведчуку до 9 августа
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Арест украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку продлен до 9 августа, сообщили в среду в Лычаковском райсуде Львова.
"Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора офиса Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней до 9 августа 2022 года Медведчуку Виктору Владимировичу", - говорится в сообщении на сайте Лычаковского райсуда Львова.
В суде также отметили, что кассационный суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника Медведчука о передаче ходатайства прокурора о продлении ареста на рассмотрение в Печерский районный суд Львова.
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.