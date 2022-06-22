https://ria.ru/20220622/medvedchuk-1797270173.html

Украинский суд арестовал все имущество Медведчука

Украинский суд арестовал все имущество Медведчука - РИА Новости, 22.06.2022

Украинский суд арестовал все имущество Медведчука

Суд на Украине арестовал имущество украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, в перечне того, что попало под арест картины, часы, чашки и подносы,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:16

2022-06-22T13:16

2022-06-22T13:37

виктор медведчук

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:49:744:468_1920x0_80_0_0_3085cb314ada29b4314a1f875145f5ed.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд на Украине арестовал имущество украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, в перечне того, что попало под арест картины, часы, чашки и подносы, сообщили в офисе генпрокурора Украины.В середине апреля госбюро расследований Украины сообщило об аресте квартир, домов, автомобилей, земельных участков Медведчука и его жены Оксаны Марченко."Судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - приводит информацию офиса генпрокурора издание "Украинские новости".По информации издания, всего арестовано 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, бокал, поднос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html

https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html

https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор медведчук, в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины