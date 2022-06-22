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Украинский суд арестовал все имущество Медведчука - РИА Новости, 22.06.2022
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Украинский суд арестовал все имущество Медведчука
Украинский суд арестовал все имущество Медведчука - РИА Новости, 22.06.2022
Украинский суд арестовал все имущество Медведчука
Суд на Украине арестовал имущество украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, в перечне того, что попало под арест картины, часы, чашки и подносы,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:16
2022-06-22T13:37
виктор медведчук
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд на Украине арестовал имущество украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, в перечне того, что попало под арест картины, часы, чашки и подносы, сообщили в офисе генпрокурора Украины.В середине апреля госбюро расследований Украины сообщило об аресте квартир, домов, автомобилей, земельных участков Медведчука и его жены Оксаны Марченко."Судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - приводит информацию офиса генпрокурора издание "Украинские новости".По информации издания, всего арестовано 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, бокал, поднос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html
https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html
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виктор медведчук, в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины
13:16 22.06.2022 (обновлено: 13:37 22.06.2022)
 
Украинский суд арестовал все имущество Медведчука

Украинский суд арестовал все имущество Медведчука, вплоть до чашек и подносов

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд на Украине арестовал имущество украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, в перечне того, что попало под арест картины, часы, чашки и подносы, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
В середине апреля госбюро расследований Украины сообщило об аресте квартир, домов, автомобилей, земельных участков Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 16:30
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
"Судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора Ирины Венедиктовой и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука, которое было обнаружено в процессе проведения обыска 7 июня в доме и на земельном участке, принадлежащих ему на праве частной собственности", - приводит информацию офиса генпрокурора издание "Украинские новости".
По информации издания, всего арестовано 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, бокал, поднос, две вазы, графин, две подставки, два серебряных подстаканника, чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посуды.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 18:28
Кива заявил, что СБУ уничтожает свидетелей похищения Медведчука
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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23 мая, 12:06
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