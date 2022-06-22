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На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220622/mayorka-1797075415.html
На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов
На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов - РИА Новости, 22.06.2022
На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов
Рестораторы курортной зоны Плайя-де-Пальма больше не хотят обслуживать раздетых туристов и, объединившись, обнародовали требования к дресс-коду для посетителей... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T02:36
2022-06-22T02:36
туризм
туризм
новости - туризм
майорка
туристы
рестораны
пляжи
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рестораторы курортной зоны Плайя-де-Пальма больше не хотят обслуживать раздетых туристов и, объединившись, обнародовали требования к дресс-коду для посетителей заведений, сообщает Mirror.Недовольство предпринимателей вызвали гости из Великобритании, которые отправляются на обед после пляжа, не переодеваясь. Они заходят в рестораны в плавках, майках без бретелей, купальниках и предметах, купленных у торговцев на побережье — например, в шляпах-зонтах и солнцезащитных очках с подсветкой.Одиннадцать заведений разместили QR-коды на входе, чтобы клиенты могли отсканировать их и проверить соответствие дресс-коду, который называется Smart Chic. Также вход закроют для тех, кто носит одежду с логотипом, пропагандирующим "пьяный" туризм.Рестораторы хотят видеть посетителей в "простой одежде". И уточняют, что днем они готовы проявлять гибкость, но вечером будут кормить только прилично одетых гостей.Менеджер одного из заведений Хуан Феррер объясняет, что цель акции в том, чтобы перевоспитать туристов: нарушителей норм и любителей отдыха в нетрезвом состоянии должно стать меньше. Зато гостей с другими интересами нужно привлекать активнее.Менеджер другого заведения, Педро Марин, отмечает, что курорт часто посещают отдыхающие, бронирующие номера на три или четыре ночи. При этом они тратят около 40 евро в день "как правило, на алкоголь и баночное пиво, которое пьют на улице". Потом некоторые гости не могут дойти до отеля. "Туристы бывают настолько пьяные, что даже спутники оставляют их лежать на тротуаре", — сказал он.Администрация курорта предлагает наделить полицейских правом штрафовать сильно пьяных гостей на улице. Чиновники при этом ссылаются на существующую практику в других курортных местах.
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791939599.html
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туризм, новости - туризм, майорка, туристы, рестораны, пляжи
02:36 22.06.2022
 
На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов

На Майорке хотят запретить туристам входить в рестораны в пляжной одежде

© Pixabay / pixabay/ castigatioxesМайорка
Майорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Pixabay / pixabay/ castigatioxes
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рестораторы курортной зоны Плайя-де-Пальма больше не хотят обслуживать раздетых туристов и, объединившись, обнародовали требования к дресс-коду для посетителей заведений, сообщает Mirror.
Недовольство предпринимателей вызвали гости из Великобритании, которые отправляются на обед после пляжа, не переодеваясь. Они заходят в рестораны в плавках, майках без бретелей, купальниках и предметах, купленных у торговцев на побережье — например, в шляпах-зонтах и солнцезащитных очках с подсветкой.
Одиннадцать заведений разместили QR-коды на входе, чтобы клиенты могли отсканировать их и проверить соответствие дресс-коду, который называется Smart Chic. Также вход закроют для тех, кто носит одежду с логотипом, пропагандирующим "пьяный" туризм.
Рестораторы хотят видеть посетителей в "простой одежде". И уточняют, что днем они готовы проявлять гибкость, но вечером будут кормить только прилично одетых гостей.
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Менеджер одного из заведений Хуан Феррер объясняет, что цель акции в том, чтобы перевоспитать туристов: нарушителей норм и любителей отдыха в нетрезвом состоянии должно стать меньше. Зато гостей с другими интересами нужно привлекать активнее.
Менеджер другого заведения, Педро Марин, отмечает, что курорт часто посещают отдыхающие, бронирующие номера на три или четыре ночи. При этом они тратят около 40 евро в день "как правило, на алкоголь и баночное пиво, которое пьют на улице". Потом некоторые гости не могут дойти до отеля. "Туристы бывают настолько пьяные, что даже спутники оставляют их лежать на тротуаре", — сказал он.
Администрация курорта предлагает наделить полицейских правом штрафовать сильно пьяных гостей на улице. Чиновники при этом ссылаются на существующую практику в других курортных местах.
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