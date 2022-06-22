https://ria.ru/20220622/mayorka-1797075415.html

На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов

На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов - РИА Новости, 22.06.2022

На Майорке рестораторы планируют ввести дресс-код для туристов

Рестораторы курортной зоны Плайя-де-Пальма больше не хотят обслуживать раздетых туристов и, объединившись, обнародовали требования к дресс-коду для посетителей... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T02:36

2022-06-22T02:36

2022-06-22T02:36

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Рестораторы курортной зоны Плайя-де-Пальма больше не хотят обслуживать раздетых туристов и, объединившись, обнародовали требования к дресс-коду для посетителей заведений, сообщает Mirror.Недовольство предпринимателей вызвали гости из Великобритании, которые отправляются на обед после пляжа, не переодеваясь. Они заходят в рестораны в плавках, майках без бретелей, купальниках и предметах, купленных у торговцев на побережье — например, в шляпах-зонтах и солнцезащитных очках с подсветкой.Одиннадцать заведений разместили QR-коды на входе, чтобы клиенты могли отсканировать их и проверить соответствие дресс-коду, который называется Smart Chic. Также вход закроют для тех, кто носит одежду с логотипом, пропагандирующим "пьяный" туризм.Рестораторы хотят видеть посетителей в "простой одежде". И уточняют, что днем они готовы проявлять гибкость, но вечером будут кормить только прилично одетых гостей.Менеджер одного из заведений Хуан Феррер объясняет, что цель акции в том, чтобы перевоспитать туристов: нарушителей норм и любителей отдыха в нетрезвом состоянии должно стать меньше. Зато гостей с другими интересами нужно привлекать активнее.Менеджер другого заведения, Педро Марин, отмечает, что курорт часто посещают отдыхающие, бронирующие номера на три или четыре ночи. При этом они тратят около 40 евро в день "как правило, на алкоголь и баночное пиво, которое пьют на улице". Потом некоторые гости не могут дойти до отеля. "Туристы бывают настолько пьяные, что даже спутники оставляют их лежать на тротуаре", — сказал он.Администрация курорта предлагает наделить полицейских правом штрафовать сильно пьяных гостей на улице. Чиновники при этом ссылаются на существующую практику в других курортных местах.

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791939599.html

https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, майорка, туристы, рестораны, пляжи