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Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании
Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании - РИА Новости, 22.06.2022
Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании
Действующий в ЛНР оператор мобильной связи "Лугаком" оповестил о поломке на оборудовании и предупредил о возможных сбоях с предоставлением услуг, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:38
2022-06-22T17:38
2022-06-22T17:54
технологии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Действующий в ЛНР оператор мобильной связи "Лугаком" оповестил о поломке на оборудовании и предупредил о возможных сбоях с предоставлением услуг, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций республики."Мобильный оператор "Лугаком" оповещает всех пользователей мобильной сети о поломке на оборудовании. Из-за этого может наблюдаться прерывание сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы уже начаты.
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технологии, луганская народная республика
17:38 22.06.2022 (обновлено: 17:54 22.06.2022)
Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании
Минкомсвязи ЛНР: из-за поломки оборудования "Лугакома" могут наблюдаться перебои со связью