https://ria.ru/20220622/lugakom-1797385078.html

Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании

Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании - РИА Новости, 22.06.2022

Мобильный оператор "Лугаком" сообщил о поломке на оборудовании

Действующий в ЛНР оператор мобильной связи "Лугаком" оповестил о поломке на оборудовании и предупредил о возможных сбоях с предоставлением услуг, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:38

2022-06-22T17:38

2022-06-22T17:54

технологии

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Действующий в ЛНР оператор мобильной связи "Лугаком" оповестил о поломке на оборудовании и предупредил о возможных сбоях с предоставлением услуг, сообщает министерство связи и массовых коммуникаций республики."Мобильный оператор "Лугаком" оповещает всех пользователей мобильной сети о поломке на оборудовании. Из-за этого может наблюдаться прерывание сервисов мобильной связи", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы уже начаты.

https://ria.ru/20220507/svyaz-1787364505.html

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технологии, луганская народная республика