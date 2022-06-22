Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении

"Обстановка на данном направлении стабильно-напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак. Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понес существенные потери в живой силе и технике", - рассказал командир.