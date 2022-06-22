22:36 22.06.2022 (обновлено: 22:37 22.06.2022)
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении
© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал журналистам командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".
"Обстановка на данном направлении стабильно-напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак. Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понес существенные потери в живой силе и технике", - рассказал командир.
Он уточнил, что украинские войска пытаются безуспешно вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны.