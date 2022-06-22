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Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/lnr-1797438430.html
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении - РИА Новости, 22.06.2022
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:36
2022-06-22T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал журналистам командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".Он уточнил, что украинские войска пытаются безуспешно вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны.
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр
22:36 22.06.2022 (обновлено: 22:37 22.06.2022)
 
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении

Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и РФ разбили украинских силовиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал журналистам командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным "Бритва".
"Обстановка на данном направлении стабильно-напряженная, потому как противник предпринимает попытки контратак. Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понес существенные потери в живой силе и технике", - рассказал командир.
Он уточнил, что украинские войска пытаются безуспешно вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
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