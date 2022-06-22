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Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию - РИА Новости, 22.06.2022
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Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию
Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию - РИА Новости, 22.06.2022
Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:59
2022-06-22T17:59
экономика
литва
россия
калининградская область
санкции в отношении россии
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою территорию литовским дальнобойщикам."Мы видим чисто политическое решение, антироссийское решение. В ответ мы можем теоретически запретить транзит через Россию литовским дальнобойщиком. Литва серьезно зарабатывает на транзите европейских грузов через Клайпеду, так что для них это будет сильным ударом. Но мы, наверно, не будем пока действовать подобным не вполне порядочным образом", - заявил Слуцкий в эфире "России 24".Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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литва
россия
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экономика, литва, россия, калининградская область, санкции в отношении россии, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
17:59 22.06.2022
 
Слуцкий допустил запрет литовским дальнобойщикам на транзит через Россию

Слуцкий: Россия теоретически может запретить литовским дальнобойщикам транзит через Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что теоретически в ответ на действия Литвы РФ может запретить транзит через свою территорию литовским дальнобойщикам.
"Мы видим чисто политическое решение, антироссийское решение. В ответ мы можем теоретически запретить транзит через Россию литовским дальнобойщиком. Литва серьезно зарабатывает на транзите европейских грузов через Клайпеду, так что для них это будет сильным ударом. Но мы, наверно, не будем пока действовать подобным не вполне порядочным образом", - заявил Слуцкий в эфире "России 24".
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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ЭкономикаЛитваРоссияКалининградская областьСанкции в отношении РоссииГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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