https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html

Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо

Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо - РИА Новости, 22.06.2022

Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо

Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:25

2022-06-22T13:25

2022-06-22T15:03

специальная военная операция на украине

лисичанск

в мире

россия

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украина

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов", — написал он в Telegram-канале.Накануне стало известно, что войска вплотную подошли к городу. В Народной милиции ЛНР также отметили, что оперативное окружение уже создано, при этом командование решало, есть ли необходимость в физическом окружении.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html

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россия

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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