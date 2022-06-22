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Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо - РИА Новости, 22.06.2022
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо
Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:25
2022-06-22T15:03
специальная военная операция на украине
лисичанск
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
луганская народная республика
рамзан кадыров
украина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов", — написал он в Telegram-канале.Накануне стало известно, что войска вплотную подошли к городу. В Народной милиции ЛНР также отметили, что оперативное окружение уже создано, при этом командование решало, есть ли необходимость в физическом окружении.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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лисичанск
россия
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лисичанск, в мире, россия, чеченская республика (чечня), луганская народная республика, рамзан кадыров, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:25 22.06.2022 (обновлено: 15:03 22.06.2022)
 
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в ЛНР в кольцо

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов", — написал он в Telegram-канале.
Накануне стало известно, что войска вплотную подошли к городу. В Народной милиции ЛНР также отметили, что оперативное окружение уже создано, при этом командование решало, есть ли необходимость в физическом окружении.
В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)Луганская Народная РеспубликаРамзан КадыровУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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