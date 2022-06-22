https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо - РИА Новости, 22.06.2022
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо
Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:25
2022-06-22T13:25
2022-06-22T15:03
специальная военная операция на украине
лисичанск
в мире
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луганская народная республика
рамзан кадыров
украина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские войска и силы ЛНР вскоре окружат Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов", — написал он в Telegram-канале.Накануне стало известно, что войска вплотную подошли к городу. В Народной милиции ЛНР также отметили, что оперативное окружение уже создано, при этом командование решало, есть ли необходимость в физическом окружении.В Северодонецке войска Украины понесли критические потери и отступают в сторону Лисичанска, а в Святогорске, который расположен западнее Северодонецка, украинская группировка утратила контроль над большей частью города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:25 22.06.2022 (обновлено: 15:03 22.06.2022)
Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в кольцо
Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал скорое взятие Лисичанска в ЛНР в кольцо