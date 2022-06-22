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Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом - РИА Новости, 22.06.2022
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Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:49
2022-06-22T14:05
минск
россия
сергей лавров
белоруссия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."30 июня - 1 июля состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск", - сказала она.По словам Захаровой, в этом году визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Белоруссией. Она рассказала, что в ходе предстоящих переговоров в белорусской столице стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, союзного строительства, актуальные международные проблемы.Министры двух стран примут участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия дипотношений, включая открытие юбилейной выставки, подписание совместного заявления и гашение специально выполненного к этой дате почтового конверта.
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минск, россия, сергей лавров, белоруссия
10:49 22.06.2022 (обновлено: 14:05 22.06.2022)
 
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом

В МИД сообщили, что Сергей Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"30 июня - 1 июля состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск", - сказала она.
По словам Захаровой, в этом году визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Белоруссией. Она рассказала, что в ходе предстоящих переговоров в белорусской столице стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, союзного строительства, актуальные международные проблемы.
Министры двух стран примут участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия дипотношений, включая открытие юбилейной выставки, подписание совместного заявления и гашение специально выполненного к этой дате почтового конверта.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:12Союзное государство
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМинскРоссияСергей ЛавровБелоруссия
 
 
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