https://ria.ru/20220622/lavrov-1797229178.html

Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом

Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом - РИА Новости, 22.06.2022

Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:49

2022-06-22T10:49

2022-06-22T14:05

минск

россия

сергей лавров

белоруссия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."30 июня - 1 июля состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск", - сказала она.По словам Захаровой, в этом году визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Белоруссией. Она рассказала, что в ходе предстоящих переговоров в белорусской столице стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, союзного строительства, актуальные международные проблемы.Министры двух стран примут участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия дипотношений, включая открытие юбилейной выставки, подписание совместного заявления и гашение специально выполненного к этой дате почтового конверта.

https://ria.ru/20220622/pamyat-1797205080.html

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минск, россия, сергей лавров, белоруссия