https://ria.ru/20220622/lavrov-1797229178.html
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:49
2022-06-22T10:49
2022-06-22T14:05
минск
россия
сергей лавров
белоруссия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит в конце июня - начале июля Минск, сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."30 июня - 1 июля состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск", - сказала она.По словам Захаровой, в этом году визит приурочен к 30-летию установления дипотношений между Россией и Белоруссией. Она рассказала, что в ходе предстоящих переговоров в белорусской столице стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия, союзного строительства, актуальные международные проблемы.Министры двух стран примут участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия дипотношений, включая открытие юбилейной выставки, подписание совместного заявления и гашение специально выполненного к этой дате почтового конверта.
https://ria.ru/20220622/pamyat-1797205080.html
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минск, россия, сергей лавров, белоруссия
10:49 22.06.2022 (обновлено: 14:05 22.06.2022)
Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом
В МИД сообщили, что Сергей Лавров посетит Минск 30 июня - 1 июля с рабочим визитом