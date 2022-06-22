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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей - РИА Новости, 22.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей
Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:16
2022-06-22T19:16
2022-06-22T19:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 63 копейки и опустился до 53,15 рубля, евро подрос на 17 копеек, до 56,43 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду упал до 53,15 рубля, евро вырос до 56,43