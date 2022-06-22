https://ria.ru/20220622/kurs-1797409318.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей - РИА Новости, 22.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 53 рублей

Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:16

2022-06-22T19:16

2022-06-22T19:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рубль в среду закрыл торги разнонаправленно: доллар снизился до 53,15 рубля, европейская валюта подорожала до 56,43 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) потерял 63 копейки и опустился до 53,15 рубля, евро подрос на 17 копеек, до 56,43 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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