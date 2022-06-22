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"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества
"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества - РИА Новости, 22.06.2022
"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества
Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.
2022-06-22T19:52
2022-06-22T19:52
2022-06-22T22:05
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"Я умираю, но не сдаюсь!" - Брестская крепость как символ мужества
Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.
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видео, великая отечественная война (1941-1945)
"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества
Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.
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19:52 22.06.2022 (обновлено: 22:05 22.06.2022)
"Я умираю, но не сдаюсь!" – Брестская крепость как символ мужества
Штурм Брестской крепости, начавшийся в ночь на 22 июня 1941 года, стал символом стойкости и мужества советских солдат, которые даже при значительных потерях смогли контратаковать и почти месяц удерживали оборону, не подпуская врага.