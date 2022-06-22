https://ria.ru/20220622/kramatorsk-1797434169.html

Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске

Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске

Украинские военные в Краматорске (ДНР) оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов в многоквартирном доме, жителей не выпускают, заявил в среду начальник... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:48

2022-06-22T21:48

2022-06-22T22:03

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные в Краматорске (ДНР) оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов в многоквартирном доме, жителей не выпускают, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирном доме (улица Парковая, дом 95) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах", - сказал он.Кроме того, в школах Краматорска №4 (улица Приймаченко) и №25 (улица Хмельницкого) украинские националисты разместили огневые позиции и снайперские точки. При этом, по словам Мизинцева, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, краматорск, хмельницкий (город), вооруженные силы украины