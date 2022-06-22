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Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске - РИА Новости, 22.06.2022
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Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске
Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске - РИА Новости, 22.06.2022
Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске
Украинские военные в Краматорске (ДНР) оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов в многоквартирном доме, жителей не выпускают, заявил в среду начальник... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:48
2022-06-22T22:03
в мире
краматорск
хмельницкий (город)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные в Краматорске (ДНР) оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов в многоквартирном доме, жителей не выпускают, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирном доме (улица Парковая, дом 95) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах", - сказал он.Кроме того, в школах Краматорска №4 (улица Приймаченко) и №25 (улица Хмельницкого) украинские националисты разместили огневые позиции и снайперские точки. При этом, по словам Мизинцева, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась.
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в мире, краматорск, хмельницкий (город), вооруженные силы украины
21:48 22.06.2022 (обновлено: 22:03 22.06.2022)
 
Украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске

Мизинцев: украинские военные оборудовали опорный пункт в жилом доме в Краматорске

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные в Краматорске (ДНР) оборудовали опорный пункт со складами боеприпасов в многоквартирном доме, жителей не выпускают, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирном доме (улица Парковая, дом 95) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах", - сказал он.
Кроме того, в школах Краматорска №4 (улица Приймаченко) и №25 (улица Хмельницкого) украинские националисты разместили огневые позиции и снайперские точки. При этом, по словам Мизинцева, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась.
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