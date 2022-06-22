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Моравецкий выразил опасение из-за "сувалкского коридора" - РИА Новости, 22.06.2022
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Моравецкий выразил опасение из-за "сувалкского коридора"
Моравецкий выразил опасение из-за "сувалкского коридора" - РИА Новости, 22.06.2022
Моравецкий выразил опасение из-за "сувалкского коридора"
Польша, находясь под защитой НАТО, не видит перспективы агрессии со стороны России против нее, однако беспокоится по поводу так называемого "сувалкского... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:19
2022-06-22T14:19
в мире
польша
матеуш моравецкий
россия
калининградская область
литва
нато
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польша, находясь под защитой НАТО, не видит перспективы агрессии со стороны России против нее, однако беспокоится по поводу так называемого "сувалкского коридора", заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира (НАТО – ред.). Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз", - сказал Моравецкий. При этом самым уязвимым направлением с военной точки зрения он считает гипотетический "сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров."Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают "сувалкский коридор" одним из критических мест на карте Североатлантического союза. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших военных частей очень сильное. Там также, недалеко от "сувалкского коридора", стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная", - сказал Моравецкий.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.Россия рассматривает варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, он ответил, что "о различных".
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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польша
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калининградская область
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в мире, польша, матеуш моравецкий, россия, калининградская область, литва, нато, санкции в отношении россии
14:19 22.06.2022
 
Моравецкий выразил опасение из-за "сувалкского коридора"

Моравецкий: Польша защищена от России, но беспокоится из-за "сувалкского коридора"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн - РИА Новости. Польша, находясь под защитой НАТО, не видит перспективы агрессии со стороны России против нее, однако беспокоится по поводу так называемого "сувалкского коридора", заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Польша является членом самого мощного военного союза в истории мира (НАТО – ред.). Я не думаю, что Россия отважится поднять руку на самый сильный союз", - сказал Моравецкий. При этом самым уязвимым направлением с военной точки зрения он считает гипотетический "сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.
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"Со стратегической точки зрения, исходя из расположения Калининградской области, стратеги НАТО считают "сувалкский коридор" одним из критических мест на карте Североатлантического союза. Эта точка берется под особенное внимание как в планах НАТО, так и в наших внутренних военных планах. Поэтому там наше военное присутствие, присутствие наших военных частей очень сильное. Там также, недалеко от "сувалкского коридора", стоят международные силы НАТО, так что наша безопасность соответствующая и адекватная", - сказал Моравецкий.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Россия рассматривает варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область, пока озвучивать их преждевременно, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос журналистов, о каких мерах идет речь, он ответил, что "о различных".
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийРоссияКалининградская областьЛитваНАТОСанкции в отношении России
 
 
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